Rapper „Donny V“ widmet seinem Heimatort Oberderdingen ein Album

Der Rapper „Donny V“ hat seine Wurzeln nicht vergessen. Ganz im Gegenteil: Sei neues Album „038“ ist eine Hommage an seinen Heimatort Oberderdingen.

Vielleicht ist es sein ausgeprägter Hang zum Perfektionismus, der Andreas Bläsner aus Oberderdingen so erfolgreich sein lässt. Der Unternehmer, der in seinem Stuttgarter Laden Telekommunikationsmittel vertreibt, ist auch ein bekannter deutscher Rapper.

Er hat sich als „Donny V“ in der Musikszene einen Namen gemacht. Trotz seines Bekanntheitsgrades hat er seine Wurzeln nicht vergessen und seinem „Örtchen Oberderdingen“, wie er es selbst nennt, sein Album „038“ gewidmet.

„Das Album könnte auch Lockdownmusik heißen“, verrät Donny V. Braucht er für ein neues Album normalerweise rund ein Jahr, so war sein aktuelles Werk dieses Mal bereits nach einem halben Jahr Arbeit fertig. Schuld daran hatte die Coronapandemie mit den damit verbundenen Lockdowns, durch die der 37-Jährige seinen Laden für mehrere Monate schließen musste. „Der Mann macht das Geld und das Geld macht nicht ihn“, lautet sein Lebensmotto.

Für Donny V sind 70-Stunden-Wochen der Regelfall

An Fleiß mangelt es ihm nicht. Vielmehr bezeichnet sich Donny V als arbeitssüchtig. Eine 70-Stunden-Woche in seinem Laden ist für ihn laut eigener Aussage keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Nach dem Geschäft geht es dann weiter ins Studio. „Dort arbeite ich oftmals bis 2 oder 3 Uhr nachts weiter. Das geht meist wochen- oder sogar monatelang so, da ich nicht abschalten kann.“

Wenn die Songs produziert sind, ruht der Oberderdinger immer noch nicht. Den Sound seiner Aufnahmen testet er stundenlang auf Autofahrten und feilt oft monatelang daran. „Dass alles perfekt sein muss, macht mich fast krank.“

Doch was ist für ihn persönlich eigentlich Kunst? „Routine kann für mich niemals Kunst sein. Vielmehr stecken hinter der Kunst harte Arbeit, Leidensdruck, Emotionen und richtiges Chaos.“ Vor allem sei Kunst aber Geschmackssache.

Über sein Album sagt Donny V: „Ich habe etwas Schönes und Positives gemacht. Wenn es jemand hasst, ist das einfach widerlich.“ Er habe ganz viel „Liebe für die Leute, die meine Musik hart feiern“. Neben „038“, einer Hommage an Oberderdingen, lieben Fans vor allem kritische Texte wie im Song „Mazda“, einer Kritik an der AMG fahrenden Rapszene. „Ich fahre privat Mazda, feiere aber auch die deutschen Autos.“ Viel Beachtung findet auch „Ich Ich Ich“, eine Kritik am Egoismus der Menschen.