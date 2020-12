Bei Schweißarbeiten an einem Balkon in Oberderdingen ist am Donnerstagvormittag die Außendämmung des Gebäudes in Brand geraten. Anschließend breitete sich das Feuer bis unter das Dach des Hauses aus. Zur Brandbekämpfung entfernte die Feuerwehr Teile der Dacheindeckung.

Die alarmierte Feuerwehr entfernte Teile der Dacheindeckung zur Brandbekämpfung, um alle Glutnester zu löschen. Insgesamt wird der durch den Schwelbrand entstandene Sachschaden auf circa 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.