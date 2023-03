Skulptur in Oberderdingen soll europäischen Gedanken widerspiegeln

Rund 50 Kunstinteressierte haben die Möglichkeit genutzt, am Realisierungsprozess der Skulptur „Freiheitsgrade“ in Oberderdingen teilzunehmen.

Der Künstler Christian Friedrichs arbeitet auf dem Grünstreifen entlang der L1103, beim öffentlichen Parkplatz des Feuerwehrhauses Oberderdingen, an dem Kunstwerk, das den europäischen Skulpturenweg ergänzen soll.

Ende Juli 2022 hatte der Gemeinderat der Errichtung der Skulptur zugestimmt. Mittlerweile wurde das Fundament dafür geschaffen. Außerdem wurden bereits zwei große Kalksteine angeliefert, aus denen das Kunstwerk in den nächsten Wochen entstehen soll.

Skulptur wird zum großen Teil aus Spenden finanziert

Die Lieferung eines 15 Zentimeter breiten Stahlbogens aus orangerotem rostendem Corten-Stahl, der die beiden Kalksteine miteinander verbinden soll, steht noch aus. Friedrichs berichtete am Sonntag von seiner Vision für das Werk. „In der Skulptur sollen verdeckte, doch wahrnehmbare Schriftrollen auf die universellen europäischen Werte und die Menschenrechte hinweisen“, erklärte Friedrichs, der bei den Arbeiten von seiner Frau Gabriele unterstützt wird.

Die Skulptur wird zum großen Teil aus Spenden finanziert. Gegenwärtig läuft noch eine Crowdfunding-Kampagne, bei der bislang fast 2.300 Euro gesammelt wurden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Spendenziel von 3.500 Euro in der nächsten Zeit erreichen werden“, sagte der Oberderdinger Bildhauer. Die Volksbank Bruchsal-Bretten stocke außerdem jede Spende ab zehn Euro um weitere zehn Euro auf.

„Besonders in der aktuellen Zeit ist der europäische Gedanke wichtiger denn je“, fand Bürgermeisterstellvertreter Oskar Combe (CDU). Die Beteiligung am Kunstprojekt europäischer Skulpturenweg sei eine Chance, um auch in der Gemeinde Oberderdingen diesem Gedanken Raum zu schenken und die Gemeinde weiter bekannt zu machen.

In den nächsten Wochen wird Christian Friedrichs öffentlich an der Skulptur weiterarbeiten. Kunstbegeisterte sind dazu eingeladen, sein Schaffen zu verfolgen. Die Zeiten an denen am Kunstwerk gearbeitet wird, will die Gemeinde regelmäßig veröffentlichen. „Da werden noch viele Herausforderungen auf mich zukommen, aber ich bin zuversichtlich, dass sich die Arbeit lohnt“, sagte Friedrichs.