Tour führt Wanderer vorbei am Himmelsteich in Oberderdingen

Mit einer Grenzwanderung rund um Oberderdingen und Großvillars ist die Veranstaltungsreihe zum 50-jährigen Gemeindejubiläum Oberderdingen mit Flehingen und Großvillars fortgesetzt worden. Start der vom Schwäbischen Albverein Oberdingen organisiert und geführten Tour war um 13 Uhr auf dem Marktplatz in Oberderdingen.

Geführte Tour startet auf Oberderdinger Marktplatz

Die Vereinsvorsitzende Regina Weyhersmüller konnte dort an die 50 Wanderfreunde auch im Namen der Gemeinde begrüßen. Durch die Obere Gasse vorbei an schmucken Fachwerkhäusern ging es hinaus aus dem Dorf, durch Streuobstwiesen. Vorbei an Weinbergen in den Wald, wo man schon bald auf den Walderlebnispfad mit seinen vielfältigen Informationen traf.

Vorbei ging es an der Stelle, an der die Gemeinde Oberderdingen seit dem Jahr 2016 jährlich am Tag der Deutschen Einheit einen besonderen Baum pflanzt. In diesem Jahr wird es eine Moorbirke sein. Alle seither gepflanzten Bäume sind mit Tafeln versehen, die Informationen zu den Pflanzen enthalten.

Der Weg führte weiter ins Tal hinunter zum Bernhardweiher, wo Vereinsmitglieder mit Erfrischungen, örtlichen Weinen sowie Laugenstangen aufwarteten.

Aus dem Teilnehmerkreis gab es immer wieder Informationen zu den Besonderheiten am Wegesrand, so auch zum Begriff Himmelsteich für den Bernhardsweiher. Die Erklärung dafür sei ganz einfach, konnte man erfahren, der Teich wird seit den Baumaßnahmen für die Schnellbaustrecke, bei der die Quellzuflüsse unterbrochen wurden, ausschließlich durch Oberflächenwasser gespeist.

Es geht durch die Weinberge zum Weinplateau

Der Weg führte anschließend durch die Weinberge zum Weinplateau mit seiner grandiosen Rundumsicht. Von hier aus bot sich ein Ausblick übers Kraichgau bis zur Rheinebene und den Pfälzer Bergen. Interessierte konnten sich dort anhand der Tafeln über den Weinbau in der Gemeinde und verschiedene Rebsorten informieren.

Auf der Höhe führte der Weg die Gruppe weiter zum Waldenserdorf Großvillars. Auf dem gut ausgebauten Weg war es dann für Christina Scheierle, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wieder deutlich einfacher. „Da die Wanderung als tauglich für Kinderwagen angekündigt worden war, dachte ich mir, das müsste auch mit meinem Elektrorollstuhl gehen“, meinte sie. „Immerhin hat der eine Reichweite von circa 40 Kilometern und schafft Steigungen bis zu 20 Prozent“, ergänzte sie.

Zudem wünsche sie sich mehr „Wanderungen“ für Rollstuhlfahrer, sagte sie im persönlichen Gespräch. Der Wahl-Oberderdinger Rainer Eigenmann ist ein passionierter Wanderer und Radfahrer. „Ich schnüre lieber meine Wanderstiefel und erkunde unsere Heimat, als dass ich mich ins Flugzeug setzte und in ferne Länder fliege“, bekundete er.

Die erste Station in Großvillars war das vom Bürgerverein betriebene Backhäusle, das besichtigt werden konnte, ebenso wie das nahegelegene Waldensermuseum.

Nach einer kleinen Rast führte der Weg unterhalb der Weinberge zurück nach Oberderdingen.