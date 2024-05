In den Zirkus muss man reingeboren werden? Nicht unbedingt, wie das Beispiel von Timo Schwarzmeier aus Maulbronn zeigt. Seine Eltern waren keine Artisten oder Schausteller.

Dennoch hat er mit 13 Jahren seinen „Circus Ballessa“ gegründet. Was als eine Freizeitgruppe im evangelischen Gemeindehaus begann, ist heute ein regional bekannter Zirkus, in dem Artisten aus aller Welt auftreten.

Wie er so weit gekommen ist und was Zuschauer bei den Vorführungen in Oberderdingen erwartet, wo der Zirkus noch bis einschließlich 12. Mai (Muttertag) gastiert, erzählt der 40-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zirkus gastiert bis 12. Mai in Oberderdingen-Flehingen

Was ist das Besondere am Circus Ballessa?

Schwarzmeier Wir sind keine klassische Zirkusfamilie, die durch die Lande zieht, sondern ein Zirkusunternehmen mit jährlich wechselndem Programm und wechselnden Artisten. Wir sehen uns als Heimatzirkus für die Region, denn wir bewegen uns im Dreieck Karlsruhe, Heilbronn, Stuttgart. Dadurch, dass wir ein kleiner Zirkus sind, ist man als Zuschauer ganz nah dran. Gleichzeitig können wir aber auch hochkarätige Artisten aus aller Welt aufbieten. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel eine tolle Luftakrobatin aus Kolumbien dabei, außerdem Artisten aus Spanien und Bulgarien.

Haben Sie selbst einen Zirkushintergrund? Oder wie ist das Projekt entstanden?

Schwarzmeier Ich habe eigentlich eine Ausbildung zum Tierpfleger im Karlsruher Zoo gemacht. Der Zirkus hat mich aber schon immer begeistert, bereits als Kind. Deshalb habe ich als 13-Jähriger in Maulbronn meinen eigenen „Circus Ballessa“ gegründet. Zusammen mit anderen Jugendlichen, die diese Begeisterung teilten. Wir haben im evangelischen Gemeindehaus Kinder und Jugendliche in Zirkus-Disziplinen trainiert, wie Jonglieren oder Akrobatik. Irgendwann kamen dann erste Anfragen für Ferienprogramme und Schulprojekte. Seit Anfang der 2000er sind wir auf Tournee mit dem Zirkus. Ungefähr 2010 kamen die ersten Artisten dazu. Heute sind wir ein zehnköpfiges Team, inklusive Artisten, Bürokräfte und Leute für Ab- und Aufbau. Wir machen Zirkusvorführungen und auch noch Ferienprogramm und Schulprojekte. In den Sommerferien sind wir zum Beispiel jeweils eine Woche in Bretten und in Sulzfeld.

Was erwartet die Zuschauer bei Ihrer Vorführung in Flehingen?

Schwarzmeier Wir bieten in anderthalb Stunden eigentlich ein klassisches Zirkusprogramm mit Luftartistik, einem Clown, einem Fakir und Feuerspielen sowie Hula-Hoop. Tiere haben wir nicht, bis auf unseren Hund, einen Chihuahua-Mischling. Der ist aber ein echter Hingucker: Er balanciert über die Manege und rollt den Teppich aus. Ein Highlight sind auch zwei „Transformers“, also Artisten in drei Meter hohen Kostümen, die an den Film „Transformers“ angelehnt sind.