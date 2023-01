Hinter Thorsten Dittes liegen arbeitsreiche Monate. Seit September hatte der Vorsitzende des SV Oberderdingen alle Hände voll zu tun, um das Turnierwochenende des Vereins zu organisieren.

Die Einladungen an die Vereine sind längst verschickt, die Aschingerhalle reserviert, die Sponsoren gewonnen. Wenige Tage vor dem Anpfiff sind die Vorbereitungen auf der Zielgeraden. Und die Anspannung bei Dittes steigt. „Die Vorfreude ist sehr groß.“

Zwei Jahre lang mussten die Amateurkicker coronabedingt auf den Budenzauber verzichten. Am Wochenende soll der Ball in Oberderdingen endlich wieder rollen. Den Auftakt macht das Turnier der Alten Herren (AH). Am Sonntag steigt das Andreas-Kapp-Gedächtnisturnier der Herren.

GU-Türk Pforzheim ist in Oberderdingen in der Favoritenrolle

Bei den AH kämpfen zwölf Teams um den Pokal. Bei den Herren haben sich 19 Mannschaften angemeldet. Einige sind zum ersten Mal dabei, unter anderem der SV Spielberg aus der Verbandsliga, der FC Alemannia Wilferdingen, der Vfl Mühlbach, der SV Eichelberg oder Kreisligist SV Philippsburg.

Gute Chancen auf den Sieg dürfte sich Titelverteidiger GU-Türk Pforzheim aus der Landesliga ausrechnen. Und der Gastgeber? Dittes traut seiner Mannschaft zu, beim AH-Turnier um die vorderen Plätze mitzuspielen. Bei den Herren wird es das Team schwerer haben, glaubt er. „Da sind wir Außenseiter.“

Vor dem Anpfiff „geht es nochmal zwei bis drei Stunden rund“, sagt Dittes. Die Rundumbande muss in die Halle transportiert und aufgebaut, die Stühle aufgereiht, Anzeigetafel und Musikboxen zum Laufen gebracht werden.

50 Helfer sind im Einsatz, schätzt Dittes. Sie kümmern sich um Auf- und Abbau, Turnierleitung und den Verkauf von Essen und Trinken. Helfer zu finden sei schwieriger geworden, klagt Dittes. „Es muss immer mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden.“

Doppelte Hallenmiete treibt die Kosten in die Höhe

Der zweite Wermutstropfen: Die Hallenmiete hat sich im Vergleich zur Zeit vor Corona laut Dittes verdoppelt. Pro Turniertag zahle der SVO nun einen mittleren dreistelligen Betrag. „Das sind erhebliche Kosten.“ Laut Dittes ist unklar, ob der Verein es sich leisten kann, das Turnier 2024 erneut auszurichten.

Erst einmal liegt der Fokus auf diesem Wochenende. Den Auftakt machen am Sonntag um 10.15 Uhr der FC Heidelsheim und der FC Wilferdingen. Um 18.21 Uhr findet das Finale statt.