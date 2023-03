Überholvorgang endet in Verkehrsunfall in Oberderdingen

Ein 26-Jähriger setzte zum Überholen zweier Fahrzeuge an. Währenddessen scherte eines der vorausfahrenden Autos ebenfalls aus.

Bei einem Überholvorgang ist es am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der der Landstraße in Oberderdingen zwischen Kürnbach und Flehingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, setzte ein 26-jähriger Autofahrer zum Überholen von zwei vor ihm fahrenden Autos an.

Als er sich auf Höhe des ersten Pkws befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Um offenbar eine Kollision zu verhindern, wich der 26-Jährige nach links in ein angrenzendes Feld aus. Dabei kollidiert er mit einem Leitpfosten und kam in einem Graben zum Stehen.

Der 26-jährige Mann verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro. Die Polizei sperrte die Landstraße in beiden Richtungen für rund zwei Stunden zwischen der Abzweigung Kürnbach und der Ausfahrt Flehingen.