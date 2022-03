Unbekannter flieht nach Beinahe-Kollision in Oberderdingen

In Oberderdingen hat es am Dienstagabend einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstanden ist. Wie die Polizei mitteile, fuhr gegen 20.50 Uhr ein 19-Jähriger auf der Bachstraße in Richtung Lindenplatz.

Hierbei soll ihm mittig ein bislang unbekannter Autofahrer entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der junge Fahrer nach rechts aus und prallte in der Folge mit einem geparkten VW zusammen.

Trotz des entstandenen Sachschadens machte sich der unbekannte Fahrer aus dem Staub. Zeugen die Angaben über den Unfallhergang oder den Flüchtigen machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0 72 52) 5 04 60 zu melden.