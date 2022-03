Reaktion auf Ukraine-Krieg

Unternehmen aus Bretten und Oberderdingen bremsen Russland-Geschäfte

Der Krieg in der Ukraine geht auch an der Wirtschaft nicht spurlos vorbei. Erste Firmen aus Bretten und Umgebung ziehen Konsequenzen, stoppen Lieferungen nach Russland und legen ihre Produktion dort still.