Verletzte bei Auseinandersetzung in Oberderdinger Sammelunterkunft

Eine Auseinandersetzung in einer Sammelunterkunft für Asylbewerber in Oberderdingen hat am Freitagabend zu mehreren Verletzten geführt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde über Notruf eine größere Auseinandersetzung in einer Sammelunterkunft für Asylbewerber in Oberderdingen und ein Zimmerbrand gemeldet. Daraufhin wurde das Gebäude kurz nach 20 Uhr geräumt.

Es war zwischen zwei Familien nach verbalen Streitigkeiten zu Handgreiflichkeiten gekommen, so die Polizei. Dabei wurden sechs Personen leicht verletzt, darunter auch Frauen. Wie die Polizei auf Anfrage erklärte, wurde einer Person dabei ein Feuerlöscher in den Bauch gerammt.

Beim Hantieren mit dem Feuerlöscher entstand eine Löschmittelwolke, die den Feuermelder aktivierte und eine Brandmeldung auslöste. Die herbeigeeilte Feuerwehr räumte daher vorsorglich die komplette Unterkunft mit derzeit rund 160 dort untergebrachten Personen. Allerdings ergab eine Überprüfung, dass es zu keinem Zeitpunkt gebrannt hatte.

Zwischen den beiden Familien war es in der Vergangenheit bereits zu strafrechtlich relevanten Streitigkeiten gekommen, so die Polizei. Weitere Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise zum genauen Tatablauf dauern noch an.

ots/BNN