Die Suche nach einem Ausbildungsplatz stellt viele Schülerinnen und Schüler immer wieder vor eine große Herausforderung. Mit der Berufswahl treffen junge Menschen eine der wichtigsten und vor allem prägenden Entscheidung im Leben. Diese will gut überlegt sein. Regionale Ausbildungsbörsen tragen einen wichtigen Teil zu diesem Entscheidungsprozess bei.

Leider konnte die jährliche Interkommunale Ausbildungsbörse in Oberderdingen bereits zum zweiten Mal aufgrund der Pandemie nicht in Präsenz stattfinden. Dennoch war es den Verantwortlichen der beteiligten Gemeinden Oberderdingen, Sulzfeld, Kürnbach, Sternenfels und Zaisenhausen wichtig, in diesem Jahr das vielfältige Berufsinformationsangebot für junge Menschen anzubieten. Deshalb fand die Interkommunale Ausbildungsbörse zum wiederholten Mal digital statt.

An der 19. Ausbildungsbörse am Dienstag, 22. Februar 2022, von 14 bis 17 Uhr nahmen insgesamt 24 Unternehmen und Institutionen aus den unterschiedlichen Branchen online daran teil. Die Digitale Ausbildungsbörse wurde über die Plattform HyHyve durchgeführt. Diese ist ein virtueller Treffpunkt zum Netzwerken und Austauschen.

Nähere Details zu den teilnehmenden Firmen finden Sie hier:

AOK Karlsruhe

Levin Wittek (im Bild rechts) ist sich sicher – er hat die perfekte Ausbildung für sich gefunden. Nach dem Abitur informierte sich der inzwischen 21-Jährige über verschiedene Berufe: „Sozialversicherungsfachangestellter – ich wusste vorher gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Aber als ich darauf gestoßen bin, hat er mir direkt zugesagt.“ Nach der Bewerbung folgten Bewerbungsgespräch, Einstellungstest und Assessment Center.

Nichts konnte ihn abschrecken: „Mir hat es bei der AOK direkt gut gefallen – die Leute sind sehr offen und die Betreuung beim Bewerbungsverfahren war super.“ Seit September 2019 arbeitet Levin Wittek nun bei der Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein und hat große Freude am neuen Job: „Ins KundenCenter kommen jeden Tag neue Menschen, auf die man sich jeweils neu einstellen muss. Jeder Fall ist anders, dadurch wird es nie langweilig. Menschen helfen zu können, ist einfach etwas Schönes.“

Ausbildungsangebote (m/w/d): Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute für Dialogmarketing (alle m/w/d)

Duale Studiengänge (m/w/d): B.A. „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“, AOK-Betriebswirt inkl. B.A.

Kontakt: Susanne Mönnich (Ausbildungsleiterin) +49 (721) 3711508 www.aok.de/ag/uni/ Kaiserstraße 5, 76131 Karlsruhe

Blanc & Fischer Ausbildungsakademie

In der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie haben vier Unternehmen der BLANC & FISCHER Familienholding, BLANC & FISCHER Corporate Services, BLANCO, B.PRO und die E.G.O.-Gruppe, ihre Kräfte am Standort Oberderdingen gebündelt.

Insgesamt werden dort Nachwuchskräfte in 15 Ausbildungsberufen und neun dualen Studiengängen ausgebildet. Die fachliche Betreuung während der Ausbildungs- und Studienzeit in der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie findet in zahlreichen nationalen wie auch internationalen Fachabteilungen der verschiedenen Unternehmen statt.

Es werden Ausbildungsberufe in der Metallverarbeitung, Elektronik, Logistik, IT, Chemie und im kaufmännischen Bereich angeboten. Daneben besteht auch die Möglichkeit, dual zu studieren - in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und Mannheim.

Ausbildungsangebote (m/w/d): Chemikant (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit dem Schwerpunkt Produktionsanwendungen (m/w/d), Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering Energie- und Umwelttechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (m/w/d), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Industrie (m/w/d), Bachelor of Science Informatik (m/w/d), Bachelor of Science Informationstechnik (m/w/d), Bachelor of Engineering Maschinenbau (m/w/d), Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d), StudiumPLUS Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Kontakt: Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie ausbildung@blanc-fischer.com blanc-fischer-corporate-services.com/ausbildungsakademie Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen

Heimberger GmbH

Das Familienunternehmen der Heimberger GmbH steht mit über 130 Mitarbeitern für Kompetenz in der Metallbearbeitung. Auf modernsten Dreh- und Fräsmaschinen fertigt man hier hochpräzise CNC-Dreh- und Frästeile für die großen Systemlieferanten des Maschinenbaus, der Medizintechnik und der Automobilindustrie.

KH TEC GmbH

Mit mehr als 120 Mitarbeitern und an 2 Produktionsstandorten, fertigt die KH TEC GmbH hochwertige Produkte aus Edelstahl und ist namhafter Lieferant für die Getränke-, Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und chemische Industrie.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Zerspanungsmechaniker/in, Konstruktionsmechaniker/in, Industriekaufmann/-frau, Fachlagerist/in

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering (Maschinenbau – Verfahrenstechnik)

Kontakt: Laura Ehmsen +49 (7045) 980 0 Job@kh-tec.de www.kh-tec.com An der Hessel 5, 75038 Oberderdingen

Landratsamt Karlsruhe

Jede Karriere hat ihren Ursprung

Unter diesem Motto starten im Landratsamt Karlsruhe jedes Jahr rund 40 Jugendliche in ihre Ausbildung bzw. ihr Studium. Durch die vielseitigen Aufgabenbereiche bietet eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Landratsamt Karlsruhe vielfältige Chancen und berufliche Perspektiven. Neben der Vermittlung von fachlichen und praktischen Ausbildungsinhalten steht die Sozialkompetenz im Vordergrund. Teambildungsmaßnahmen, gemeinsame Seminare, Theaterpädagogik und vieles mehr sind wichtige Aspekte, die das Landratsamtes Karlsruhe als Ausbilder attraktiv machen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Verwaltungsfachangestellter, Verwaltungswirt, Vermessungstechniker, Geomatiker, Straßenwärter, Fachinformatiker für Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse (alle m/w/d)

Duale Studiengänge (m/w/d): Public Management, Digitales Verwaltungsmanagement, Soziale Arbeit, Sozialwirtschaft, Sicherheitswesen (Umwelt), Bauingenieurwesen, Climate Change Management

Kontakt: Sonja Maier ausbildung@ landratsamt-karlsruhe.de +49 (721) 93652420 www.landkreis-karlsruhe.de/Service-Verwaltung/Themen-Projekte/Karriere-Ausbildung Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe

Refratechnik Cement GmbH

Refratechnik stellt feuerfeste Werkstoffe her, die für industrielle Prozesse mit hohen Temperaturen unentbehrlich sind. Sie bieten die Grundlage für die Herstellung von Stahl, Aluminium, Kupfer, Glas, Kalk, Zement und Keramik. Das Engagement der nahezu 2.000 Mitarbeiter rund um den Globus ist Basis für unseren Erfolg. Dafür suchen und entwickeln wir regelmäßig Talente. Verstärke unser Team im Werk Gochsheim! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Richard Wolf

Die Richard Wolf GmbH ist ein mittelständisches Medizintechnik-Unternehmen, das ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Endoskopie und die extrakorporale Stoßwellenbehandlung anbietet. Die Firmengruppe Wolf hat mit mehr als 100 Jahren Erfahrung maßgeblichen Anteil an der Entwicklung innovativer Medizinprodukte und an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von patientenschonenden minimal-invasiven Behandlungsmethoden.

Als 1A ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald stehen wir für umfassende, praxisnahe Ausbildungsmöglichkeiten. Richard Wolf beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Mit 18 Niederlassungen sowie 130 Auslandsvertretungen ist das Unternehmen international bestens aufgestellt. Der Hauptsitz und Standort für Produktion, Entwicklung und Vertrieb ist Knittlingen in Baden-Württemberg.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriemechaniker, Elektroniker für Geräte und Systeme, Technische Produktdesigner, Produktgestaltung und –konstruktion, Feinoptiker, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker für Systemintegration, Industriekaufleute

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering, DHBW-Studiengang Mechatronik, Bachelor of Science, DHBW Studiengang Informatik

Kontakt: Tanja Höckele ausbildung@richard-wolf.com +49 (7043) 35-0 www.richard-wolf.com Pforzheimer Str. 32, 75438 Knittlingen

PreZero Service Süd

PreZero ist Teil der Schwarz Gruppe und ein international tätiger Umweltdienstleister mit rund 30.000 Mitarbeiter*innen an über 430 Standorten in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bündelt mit der Entsorgung und Sortierung von Abfällen, der Aufbereitung sowie dem Recycling alle Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette unter einem Dach. Damit sieht sich PreZero als Innovationstreiber der Branche mit dem Ziel, eine Welt zu schaffen, in der dank geschlossener Kreisläufe keine Ressourcen mehr vergeudet werden. Null Abfall, 100 Prozent Wertstoff.

Dafür brauchen wir Vordenker*innen und Pragmatiker*innen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und mit neuem Denken für ein sauberes Morgen einzustehen.

Werde jetzt Teil von PreZero!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufleute (m/w/d), KfZ-Mechatroniker (m/w/d), Fachkraft (m/w/d) für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Kontakt: Tom Treffert (HR Business Partner Recruiting) tom.treffert@prezero.com +49 (2236) 377 462 www.prezero.de/karriere/dein-weg-zu-uns Daimlerstrasse 2, 75438 Knittlingen

Sauter Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Bei der Sauter Elektrotechnik GmbH & Co.KG zu arbeiten bedeutet Großartiges zu leisten.

Als Dienstleister in der Elektrotechnikbranche realisieren wir mit unseren über 250 Mitarbeitern Tag für Tag Projekte im zweistelligen Millionenbereich. Dabei setzen wir einerseits auf unsere über 70-jährige Erfahrung, anderseits auf innovative, flexible und schnelle Lösungen.