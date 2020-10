Vor zwei Jahren wurde das Bissingerhaus in Flehingen mit großer Eile abgerissen. Doch seither ist dort nichts mehr passiert.

I hätt do mol e Frog

Vor zwei Jahren wurde das sogenannte Bissingerhaus in Flehingen samt Scheune und Stallungen in wenigen Tagen abgerissen. Viele Jahre war das Gebäude an der Ecke Bissingerstraße/Kraichtalstraße mit seinem großen Hoftor ortsbildprägend.

Nun prangt dort, wo der Abbruch seinerzeit so schnell hatte über die Bühne gehen müssen, eine Steinwüste. Warum ist dort seither nichts mehr passiert, möchte eine BNN-Lesern wissen. Die Brettener Nachrichten haben nachgefragt.