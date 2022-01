Oberderdinger Firma Blanco investiert in neues Produkt- und Innovationscenter

Das Oberderdinger Unternehmen Blanco stellt Spülen und Küchenarmaturen her. Für eine Million Euro hat die Firma nun den Standort umgebaut - unter anderem soll damit in Zukunft mehr Homeoffice möglich sein.

Der Wasserplatz ist der zentrale Ort in jeder Küche. Mit Systemlösungen rund um die Themen Trinken, Vorbereiten, Reinigen sowie Trennen und Entsorgen ist die Firma Blanco weltweit erfolgreich. Am Stammsitz werden alle Komponenten – von der Armatur, dem Wassersystem über die Spüle bis zur Unterschrankorganisation – entwickelt und designt.

In Oberderdingen liegt die Wiege des stetigen Wachstums. Hier wird nun mit der Investition in ein neues Produkt- und Innovationscenter ein weiterer Meilenstein für den künftigen Unternehmenserfolg gelegt.

Mehr als eine Million Euro sind für den Umbau eines dreistöckigen Gebäudes auf dem Firmengelände vorgesehen. Auf 1.600 Quadratmetern werden Bürokonzepte realisiert. So wird beispielsweise ein Teil der Arbeitsplätze mobil und frei nutzbar sein, was vor allem Homeoffice-Konzepte unterstützen soll. Fest belegte Arbeitsplätze, Rückzugsräume, Flächen zur Nutzung für Projektarbeit, Technikpools, Kommunikationsbereiche sowie Bereiche für konzentriertes Arbeiten runden das Konzept.

„Mit diesem grundlegenden Umbau möchte Blanco optimale Arbeitsbedingungen schaffen, die beispielgebend für Folgeprojekte sein werden. Dies betrifft auch die Ausgestaltung digitaler Arbeitswelten, die es den Teams ermöglichen, gleichzeitig von verschiedenen Orten am selben Projekt zu arbeiten, beispielsweise über die Nutzung digitaler Whiteboards“, erläutert Ragnar Jehle, Managing Director/Head of Global Products bei Blanco.

Jehle ist damit verantwortlich für das globale Blanco Produktportfolio, für Innovation, Design und Entwicklung. Das Konzept sieht vor, bislang noch verstreut untergebrachte Teams aus den Bereichen Produktmanagement, Design, Entwicklung, Verpackung, Global R&D aber auch Stammdaten auf kurzem Weg zusammenzubringen.

„Die Bündelung verschiedener Kompetenzen fördert das kollaborative und interdisziplinäre Arbeiten und unterstützt die Kreativität unserer Mitarbeiter“, betont Ragnar Jehle. Zusammen mit dem benachbarten, kürzlich in Betrieb genommenen Test- und Trainingscenter, wird mit dem neuen Produkt- und Innovationscenter ein Ort geschaffen, in dem sich völlig neue Möglichkeiten in der agilen Produktentwicklung ergeben, ist man bei Blanco überzeugt.

Die Umbaumaßnahmen sollen bis Mitte 2022 weitestgehend abgeschlossen sein, so dass im dritten Quartal das Gebäude von rund 95 Mitarbeitern bezogen werden kann, so der Zeitplan von Blanco.