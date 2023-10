Mehr als 700 Besucher

Oktoberfest-Band „089“ bringt die Halle in Gondelsheim zum Beben

In Dirndl und in Lederhosen feierten Hunderte am Wochenende in der Gondelsheimer Saalbachhalle bei Wiesenhits und Bier vom Fass. Die Veranstalter sind zufrieden – und verkünden einen neuen Rekord.