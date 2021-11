Fürs Klima mobil machen

Neue Gruppe Oldies for Future sucht in Bretten Gleichgesinnte

Zwei Brettenerinnen engagieren sich für den Umweltschutz. Nun gründen sie eine Ortsgruppe unter dem Dach der Omas for Future. In Bretten heißt sie Oldies for Future. Denn auch Männer und Senioren ohne Enkel sind willkommen.