Einkaufen bis es dunkel wird

Open Air Outlet soll in Bretten ein Zeichen gegen Einkäufe im Netz setzen

Schlendern bis es dunkel wird, das ist am 31. Juli in Bretten möglich. Die Interessengemeinschaft Brettener Innenstadt (IGBI) hat ein Einkaufserlebnis bis 21 Uhr auf die Beine gestellt. Die Vorsitzende Agathe Pohl erklärt, warum dieser Abend so wichtig für die Einzelhändler ist.