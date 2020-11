Ein Halbtagsjob mit Spätschicht und Sonntagsarbeit, dazu die erste Adresse für Beschwerden aller Art, und das für 1.000 Euro im Monat? Wer tut sich sowas an? Ortsvorsteher heißen diese Leute, von denen es in Bretten für jeden Stadtteil einen gibt.

