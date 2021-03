Osterreisen nach Mallorca werden in der Region kaum gebucht

Nach der Aufhebung der Mallorca-Reisewarnung stiegen Buchungen für Osterreisen an. Reisebüros in und um Bretten spüren davon kaum etwas.

Urlaub in Deutschland gefragter

„Alle nach Malle“: Nachdem die Bundesregierung vor zwei Wochen die Reisewarnung für Mallorca und weitere Urlaubsziele in Spanien und Portugal aufgehoben hat, kam es zu einem regelrechten Ansturm auf die Reisebüros.

Da ein Osterurlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich war, stand die Eiersuche am Ballermann schlagartig wieder hoch im Kurs - vor allem in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, die an Ostern zwei Wochen Schulferien haben.

So stockte beispielsweise die Lufthansa-Tochter Eurowings ihr Angebot rund um die Oster-Reisezeit mit 300 Zusatzflügen auf, die, wie das Unternehmen mitteilt, „im Nu ausgebucht waren“.

Corona-Testpflicht und Quarantäne schrecken viele ab

In den Reisebüros in Bretten und den umliegenden Gemeinden war davon allerdings eher weniger zu spüren. Der Run auf Osterurlaube auf den Balearen ist in der Region weitgehend ausgeblieben. Das zeigt eine nicht repräsentative Umfrage, demnach wurden und werden Mallorca-Reisen wenn überhaupt nur sporadisch gebucht.

Dazu kommt, dass ab sofort Urlauber vor der Rückreise nach Deutschland – übrigens egal aus welchem Land – doch wieder ab Dienstag einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Deshalb ist auch eine anschließende mehrtägige Quarantäne wieder möglich.

Nach Meinung der Reisebüro-Inhaber würde das viele Leute davon abhalten, jetzt eine Reise, etwa an den Ballermann, zu buchen.

Nachfrage nach Urlaubsreisen steigt wieder an

„Bei den Buchungen, die wir in den letzten Tagen hier bei uns hatten, ist nicht explizit aufgefallen, dass die Leute jetzt plötzlich alle nach Mallorca wollen“, berichtet Heinz Argast. Allerdings hat der Inhaber des Reisebüros H. Argast in Gondelsheim durchaus festgestellt, dass die generelle Nachfrage nach Urlaubsreisen wieder leicht ansteigt.

„Es werden wieder verstärkt Urlaube gebucht, allerdings erst für den Spätsommer oder den Herbst. Die Leute hoffen wohl alle, dass im Spätjahr wieder so etwas wie Normalität herrscht“, meint der Urlaubs-Experte. Dabei würden die Kunden stets einen kostenpflichtigen Flex-Tarif dazubuchen, so können sie – sollte ihr Urlaub doch nicht stattfinden können – kostenlos stornieren oder unkompliziert umbuchen.

Osterreisen nach Mallorca: welche Bestimmungen gibt es? Vor rund zwei Wochen hat die Bundesregierung entschieden, unter anderem die Balearen-Inseln, mehrere Regionen auf dem spanischen Festland sowie Teile Portugals wegen sinkender Infektionszahlen von der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu streichen. Damit stand fest, dass ein Urlaub auf Mallorca, bekanntermaßen die Lieblingsinsel der Deutschen, wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich ist. Doch so unkompliziert, wie es zunächst aussah, wird ein Urlaub auf der größten Insel der Balearen-Gruppe nun doch nicht. Bund und Länder haben mittlerweile wieder eine Testpflicht für Flug-Reiserückkehrer beschlossen. Diese neue Regelung soll am Dienstag um 0.00 Uhr in Kraft treten und auf jeden Fall bis zum 12. Mai gelten. Demnach müssen Urlauber vor der Rückreise mit dem Flugzeug nach Deutschland einen Nachweis über einen negativen Corona-Test vorlegen. Wird dieser Testnachweis nicht erbracht, darf die betreffende Person nicht in die Bundesrepublik reisen. Die Kosten für den Covid-19-Test müssen die Reisenden selbst übernehmen, positiv Getestete müssen zunächst auf der Insel bleiben. bin

Unverständnis: Mallorca erlaubt, Schwarzwald und Nordsee nicht

Eine klare Meinung hat Argast übrigens zu der Tatsache, dass derzeit ein Mallorca-Trip oder ein anderer x-beliebiger Urlaub im Ausland möglich ist, ein Urlaub beispielsweise im Schwarzwald oder an Nord- und Ostsee aber nicht. „Das ist einfach ein Unding, so etwas darf eigentlich nicht sein.

Aber das hat die Regierung so festgelegt, also muss man sich daran halten“, ärgert sich der Reisebüro-Inhaber: „Ich kann diese Regelung wirklich nicht verstehen – und ich weiß, dass es mittlerweile sehr vielen Leuten genauso geht wie mir.“

Auch im Sulzfelder Reisebüro Bergsmann von Inhaber Jürgen Bergsmann ist von einem Ansturm auf Mallorca-Reisen weit und breit keine Spur. „Ich weiß gar nicht, wo dieser Boom gewesen sein soll. Wir haben davon jedenfalls nichts gemerkt“, berichtet Mitarbeiterin Anja Kleinhans. Man habe Urlaub am Ballermann zwar kurz beworben, nachdem die Mallorca-Reisewarnung aufgehoben war, so Kleinhans, „schließlich hatten wir wieder ein neues Ziel im Angebot, was ja generell ganz positiv ist“.

Die Leute müssen einfach irgendwann mal wieder von zuhause raus. Anja Kleinhans, Mitarbeiterin Reisebüro Bergsmann

Eine erhöhte Nachfrage habe es aber nicht gegeben. Allerdings hat man auch im Reisebüro Bergsmann registriert, dass Urlaube im Sommer und im Herbst wieder stärker in den Fokus rücken. „Die Leute müssen einfach irgendwann mal wieder von zuhause raus, das ist ja bekannt“, meint Kleinhans. Besonders nachgefragt seien Reisen an Nord- und Ostsee sowie ins Allgäu – und organisierte Radreisen.

Zustimmung für verpflichtende Corona-Tests

Immerhin zwei Mallorca-Buchungen gab es in den vergangenen Tagen im Brettener TUI ReiseCenter. „Daneben gab es noch einige Anfragen für die Balearen oder die Kanaren, allerdings wurden letztlich keine Urlaube gebucht“, berichtet Inhaber Wolfgang Lübeck.

Verantwortlich dafür sei in erster Linie die verbindliche Pflicht eines PCR-Tests vor Antritt der Reise. „Deshalb haben sich viele Leute entschlossen, jetzt lieber keinen Urlaub zu buchen. Alle hoffen, dass im Sommer eventuell ein Schnelltest, den man vielerorts ja kostenlos bekommt, ausreicht“, meint Lübeck.

Die Testpflicht vor und besonders nach einem Urlaub hält Lübeck für „absolut richtig“. Es sei einfach wichtig, dass Urlaubsrückkehrer getestet werden, sagt der Reise-Fachmann.