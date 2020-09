Pandemie und wirtschaftliche Lage trüben den Lehrstellenmarkt in Bretten

An den Werk- und in Schulbänken oder an diversen Schreibtischen starten im IHK-Bezirk Karlsruhe aktuell 3.238 junge Menschen ihre Ausbildung. Die ersten drei Wochen haben also auch frischgebackene Brettener Lehrlinge hinter sich. Nach Stand vom Montag sind in Bretten vier Lehrstellen offen, in Oberderdingen und Kürnbach keine. Bei einem der größten Arbeitgeber, der Oberderdinger Familienholding Blanc&Fischer, sind momentan 43 Azubis am Start.

Deutlich mehr offene Lehrstellen als letztes Jahr

Im IHK-Bezirk gebe es nach Ausbildungsbeginn diesen September mit 137 mehr offene Lehrstellen als 2019 mit 113. Für das im September 2021 beginnende Ausbildungsjahr verzeichne die IHK mit 653 Ausbildungsplatzangeboten weniger als die 728 Azubis, die 2019 für den Ausbildungsstart 2020 registriert waren.