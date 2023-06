Lange Zeit hatte die 60-Jährige mit sich gehadert. Sollte sie ihren ehemaligen Lebensgefährten wirklich wegen Betruges anzeigen? Auf Anraten einer Freundin entschließt sie sich endlich dazu, zur Polizei zu gehen.

Doch auf der Polizeiwache habe sie keine Unterstützung erhalten. Der zuständige Beamte habe sie vielmehr beleidigt und weggeschickt. Nun musste sich der mittlerweile pensionierte Polizist vor dem Brettener Amtsgericht wegen Strafvereitlung im Amt verantworten.

Polizist schickt Frau wieder nach Hause

Nach der ersten Verhandlung waren allerdings bei Weitem noch nicht alle offenen Fragen geklärt. Deswegen wurde von Amtsrichter Elmar Herding ein Fortsetzungstermin angesetzt, an dem das Verfahren zu Ende geführt werden soll.

Der beschuldigte 63-Jährige beteuerte indes seine Unschuld. Er habe das vermeintliche Tatopfer oder Freundinnen, die die Frau zur Polizei begleiteten, nicht abschätzig behandelt oder gar beleidigt. Vielmehr könne er sich an manches auch gar nicht mehr erinnern. „Ich kenne diese Frau nicht einmal“, meinte der Mann, nachdem eine Zeugin aussagte, die das Betrugsopfer im November 2020 zur Polizei begleitet hatte.

Da das in Zeiten der Corona-Pandemie war, sollte der Bürgerkontakt auf ein Minimum reduziert werden. Angeklagter

pensionierter Polizist

Vernehmungen im angezeigten Fall habe er auch nicht gemacht. „Da das in Zeiten der Corona-Pandemie war, sollte der Bürgerkontakt auf ein Minimum reduziert werden. Wenn überhaupt, wurde am Telefon befragt“, so der pensionierte Polizist.

Er habe im Zweifel auch kein Motiv für eine Strafvereitlung gehabt. „Warum hätte ich mir so kurz vor der Pensionierung solch einen Fehltritt leisten sollen?“, fragte der 63-Jährige in die Runde der Verhandlungsteilnehmer.

Als ich mein Anliegen schilderte, wurde ich wie eine Idiotin dargestellt. Zeugin

vor Gericht

Die Geschädigte berichtete im Zeugenstand vom Gespräch in der Polizeiwache. „Als ich mein Anliegen schilderte, wurde ich wie eine Idiotin dargestellt“, berichtete die Frau.

Sie habe erklärt, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte wiederholt Geld von ihrem Konto abgehoben habe. Mehr als 43.000 Euro hätte der Mann so entwendet. Der angeklagte Polizist habe dann zu ihr gesagt, dass er ihr wohl einen Vormund bestellen würde, wenn sie noch etwas älter sei. Es sei ihr unterstellt worden, nicht mehr geschäftsmündig zu sein.

„Das war schlimm für mich. Ich habe mich ja ohnehin schon schlecht gefühlt, weil ich mir das von meinem Ex-Partner so lange gefallen ließ und dann wird das einem so ins Gesicht gesagt“, schilderte die Frau.

Freundin bestätigt Aussage

Der Beamte habe zu ihr gemeint, es könne ja nicht sein, dass sich die Polizei mit so etwas Banalem herumschlagen müsse. Sie sei letztlich selbst schuld und könne es bei einer anderen Polizeiwache mit einer Anzeige versuchen. „Die Kollegen würden sich aber auch nicht um mein Anliegen scheren“, gab die Zeugin wieder, was man ihr angeblich gesagt hatte.

Die Freundin, die sie zur Wache begleitet hatte, erzählte, dass der Polizist außerdem noch gesagt habe, dass man bei einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen könne. „Gemeint war der Ex-Partner meiner Freundin. Er kannte ihn offenbar“, so die Freundin des Opfers.

Der Prozess wird am 13. Juli fortgesetzt. Einige Zeugen sollen dann nochmals angehört werden.