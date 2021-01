Aktuell sind in Deutschland gut 3,3 Millionen Menschen pflegebedürftig. Entsprechend wächst auch die Nachfrage nach professioneller Pflege. Die Altenpflege gehörte in den vergangenen Jahren zu den besonders stark wachsenden Dienstleistungsbranchen. Aktuell sind laut Bundesgesundheitsministerium rund 1,1 Millionen Personen bei Pflegediensten und in Pflegeheimen beschäftigt, mehr als 85 Prozent davon sind Frauen. Etwa drei Viertel der Beschäftigten arbeitet in Teilzeit. In so gut wie allen Pflegeberufen fehlt es an Fachkräften. Mit dem Sofortprogramm Kranken- und Altenpflege, das zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, will die Bundesregierung diesem Trend entgegensteuern. Der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung prognostiziert, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 verdoppelt. Zugleich nimmt die Zahl derjenigen ab , die in der Pflege arbeiten. Demnach würden in zehn Jahren fast 500.000 Pflegekräfte fehlen, wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen. bert