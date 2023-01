Bereits im vergangenen Jahr war in Bretten und Region wieder einiges geboten. Doch auch 2023 sind die Veranstaltungskalender nun wieder bestens gefüllt.

Ob Feste, Feiern, Vereinsjubiläen oder kulturelle Events – die Palette ist so abwechslungsreich wie in der Vor-Corona-Zeit, so dass für jeden und jede etwas dabei sein sollte.

Inhalte auf dieser Seite Bretten

Oberderdingen

Gondelsheim

Sulzfeld

Kürnbach

Knittlingen

Während in Bretten das Peter-und-Paul-Fest die herausragende Veranstaltung ist, steht in Oberderdingen in diesem Jahr das Jubiläum „50 Jahre Oberderdingen mit Flehingen und Großvillars“ im Mittelpunkt.

Bretten: Peter-und Paul-Fest und Brettener Bütt

Unbestrittener Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist das Peter-und-Paul-Fest vom 30. Juni bis zum 3. Juli im Herzen der Altstadt, laut Oberbürgermeister Martin Wolff ist das Mittelalterspektakel ein fester Bestandteil der „Brettener DNA“.

Das erste kulturelle Highlight des Jahres in der Großen Kreisstadt ist die Brettener Bütt am 18. und 19. Februar in der Stadtparkhalle. Dort geht am Faschingssonntag (19. Februar) zusätzlich der Seniorenfasching über die Bühne.

Weitere herausragende Events sind „Bretten singt: Die Chornacht II“ am 25. März, das Musik-Open-Air „Bretten live“ vom 28. bis 30. Juli auf dem Marktplatz sowie die Weihnachtsmomente mit Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt im Dezember; die genauen Termine stehen noch nicht fest.

Außerdem gibt es am 23. Juli ein „Himmlisches Fest“ im Stadtpark. „Ich bin froh und dankbar, dass sich der kulturelle Terminkalender nach entbehrungsreichen Corona-Jahren wieder füllt. Unser Programm zeigt, dass Bretten eine bunte und lebendige Stadt mit vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern ist“, meint Oberbürgermeister Wolff.

Oberderdingen: 50 Jahr-Feier mit Flehingen und Großvillars

Die Gemeinde feiert 2023 das Jubiläum „50 Jahre Oberderdingen mit Flehingen und Großvillars“, deshalb finden explizit hierzu auch mehrere Veranstaltungen statt. „Passend zum Jubiläumsjahr dürfen wir wieder komplett ohne Einschränkungen Veranstaltungen durchführen – und das ist auch gut so“, sagt Bürgermeister Thomas Nowitzki, der das Jahresprogramm als „attraktiv und vielseitig“ bezeichnet.

Im Rahmen des Jubiläums finden unter anderem zwei Grenzgänger-Wanderungen statt, am 22. April rund um Flehingen und am 23. September von Oberderdingen nach Großvillars.

Außerdem sind ein großes Kinderfest in Oberderdingen (18. Juni) sowie im Flehinger NaturErlebnisBad eine „Chill Night“ mit Nachtbaden (21. Juli) und eine Beachparty (22. Juli) geplant. Daneben gibt es unter anderem das Flehinger Straßenfest (24. bis 26. Juni), das Dorfplatzfest in Großvillars (15. und 16. Juli) und die traditionelle Weinprobe auf dem Derdinger Horn am 17. September.

Gondelsheim feiert Vereinsjubiläen

„Im vergangenen Jahr konnten wir schon wieder üben und schauen, ob wir überhaupt noch feiern können – und ja, wir können es noch. Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr, dass wir 2023 wieder das volle Programm machen können“, sagt Bürgermeister Markus Rupp mit Blick auf den von der Arbeitsgemeinschaft Gondelsheimer Vereine erstellten und wieder bestens gefüllten Veranstaltungskalender.

Dieser enthält zwei Vereinsjubiläen: Vom 12. bis 14. Mai feiert der FV Gondelsheim sein 70-jähriges Bestehen, vom 7. bis 9. Juli feiert der Musikverein „Harmonie“ Gondelsheim seinen 125. Geburtstag. Weitere Höhepunkte sind außerdem das Rathausplatzfest (21. bis 23. Juli), das Oktoberfest in der Saalbachhalle (13. und 14. Oktober) sowie der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz vom 8. bis 10. Dezember.

Sulzfeld: 50 Jahre Blanc-und-Fischer-Schule

Im Mittelpunkt des Sulzfelder Veranstaltungsjahres steht das 50-jährige Bestehen der Blanc-und-Fischer-Schule, das am 24. Juni mit einem großen Schulfest gefeiert wird. „Auf das Schuljubiläum freuen wir uns natürlich besonders. Im Sommer wollen wir die Sanierung und Erweiterung der Schultrakte abschließen, so dass die Schüler in den dann komplett neuen Unterrichtstrakt einziehen können“, betont Bürgermeisterin Sarina Pfründer.

Mit zehn Millionen Euro sei diese Baumaßnahme die bislang größte Investition in der Geschichte der Gemeinde, so die Rathauschefin: „Schon jetzt wird sichtbar, dass damit ein moderner und vor allem digitaler Lernort geschaffen wird.“

Daneben gibt es am 1. und 2. April das Ostererlebnis mit Ostermarkt beim Streuobsterlebnispfad, am 9. Juli das internationale Kinderfest auf der Rathauswiese, die traditionelle Kirchweih vom 23. bis 25. September sowie am 2. und 3. Dezember der Weihnachtsbasar auf dem Rathausplatz.

Kürnbach: Straßenfest im Juli

Auch im Schwarzriesling-Dorf Kürnbach sind 2023 einige Events geboten. Anlässlich der Feiern zur 40-jährigen Partnerschaft mit der Marktgemeinde Ziersdorf in Österreich wird die dortige Trachtenkapelle am 12. und 13. Mai ins Badische kommen. Ein weiteres Highlight soll das Kürnbacher Straßenfest am 15. und 16. Juli sein.

Bürgermeister Armin Ebhart freut sich in diesem Zusammenhang besonders, dass man mit Janosch Zieger einen neuen Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Kürnbacher Vereine gefunden hat, so sei „die Zukunft des Straßenfestes gesichert“. Am 22. Oktober gibt es dann noch den Naturparkmarkt samt Kerwe im historischen Ortskern.

Knittlingen: Ehrungsabend und Fauststadtfest

Neben zahlreichen kulturellen Veranstaltungen stehen in Knittlingen auch zwei hochkarätige sportliche Events auf dem Programm: Die deutsche Hallen-Faustballmeisterschaft der Männer am 25. und 26. März sowie ein Trial-Wettbewerb am 17. Juni.

Dazu kommen ein Ehrungsabend, der in Knittlingen am 28. April erstmals stattfindet, sowie das Fauststadtfest vom 20. bis 22. Mai und das Steinhauerfest im Stadtteil Freudenstein vom 9. bis 11. September. „Neben Spitzensport-Veranstaltungen stehen zwei große Feste mit historischem Hintergrund an. Nach der Corona-Pause wird das Fauststadtfest wieder in vollem Glanz stattfinden“, sagt Bürgermeister Alexander Kozel.

Zudem soll im Mai des Paul-Kieselmann-Bad wieder eröffnet werden, wobei laut Bürgermeister Kozel der genauer Tag „noch nicht final festgelegt ist“.