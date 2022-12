Nur an Weihnachten in die Kirche

Pfarrer in Bretten heißen „U-Boot-Christen“ an Weihnachten herzlich willkommen

So manch einer blickt abwertend auf sie hinab: die Menschen, die nur Weihnachten eine Kirche betreten. In Bretten erzählen ebendiese Menschen, was sie ausgerechnet Heiligabend in die Kirche treibt.