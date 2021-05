Vorsichtiges Aufatmen in den Altenpflegeheimen: Mit der Gleichstellung von Geimpften und Genesenen mit Getesteten ergeben sich kleine neue Freiheiten für Bewohner und Besucher. Die lästige Testpflicht für Angehörige entfällt, den Heimbewohnern stehen wieder mehr Gruppenangebote offen. Und auch für das Pflegepersonal entspannt sich die Situation zumindest ein wenig.

Im Seniorenhaus Schlossblick in Gondelsheim fehlen noch vier Impfwillige, dann sind 90 Prozent der Bewohner geimpft. Bei 90 Prozent treten weitere Lockerungen in Kraft. Beim Pflegepersonal sind in Gondelsheim derzeit zwei Drittel geimpft. Hier will die Heimleitung weiter Überzeugungsarbeit leisten und soweit möglich Unsicherheiten und Ängste abbauen, um noch mehr Impfungen zu erreichen.

„Ich bin selbst auch geimpft und halte es für richtig, sich impfen zu lassen“, sagt die Heimleiterin Cornelia Hölzle. Denn dies bedeute für alle mehr Sicherheit und mehr Bewegungsspielraum.