Pflegekonferenz diskutiert in Bretten digitale Lösungen

Wie können digitale Ansätze in der Pflege angesichts des demografischen Wandels und des akuten Fachkräftemangels neue Chancen für die Daseinsvorsorge von Städten und Gemeinde eröffnen? Um diese Frage ging es bei der vierten Kommunalen Pflegekonferenz, zu der der Landkreis Karlsruhe nach Bretten ins Hallensportzentrum eingeladen hatte.

Rund 100 Vertreter von Städten und Gemeinden, Pflegediensten und Pflegeheimen, aber auch ehrenamtlichen Initiativen und Selbsthilfegruppen sind gekommen, um sich auszutauschen, aber auch um neue Impulse für ihre eigene Arbeit zu bekommen und drängende Fragen loszuwerden.

Verschiedene Akteure des Metiers wie die Alzheimer Gesellschaft, die Pflegestützpunkte, die AOK oder das Pflegebündnis der TechnologieRegion Karlsruhe hatten Infostände aufgebaut. Am Demenz-Parcours konnten Interessierte hautnah erleben, mit welchen Hürden Menschen mit derartigen altersbedingten Einschränkungen im Alltag zu kämpfen haben.

Ziel sind zukunftsfähige Strukturen in der Pflege

Als Ziel aller Bemühungen nannte der Erste Landesbeamte, Knut Bühler, den Ausbau zukunftsfähiger Strukturen in der Pflege, die so lange wie möglich im häuslichen Umfeld erfolgen solle. „Während die Zahl der Pflegebedürftigen kontinuierlich steigt, nimmt die Zahl der Pflegenden ständig ab“, skizzierte er die Herausforderung, bei deren Bewältigung digitale Komponenten einen wichtigen Beitrag leisten könnten.

„Wir müssen heute die Voraussetzungen für eine gute Pflege von morgen schaffen, und das geht nur gemeinsam“, betonte Brettens Bürgermeister Michael Nöltner. Er begrüßte es, dass die Informations- und Austauschplattform die beiden Zukunftsthemen Pflege und Digitalisierung zusammenbringt.

Thomas Heine vom Landeskompetenzzentrum Pflege & Digitalisierung ging der Frage nach, wie eine qualitativ hochwertige langzeitpflegerische Versorgung in Baden-Württemberg gesichert werden kann. Ein Schritt dabei sei, die vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen. Dabei könne die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag leisten.

Heine stellt dabei das E-Mail-Programm „Kommunikation im Medizinwesen (KIM)„ vor, das von Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen als gesichertes Netzwerk beispielsweise für die Übermittlung von Arztbriefen oder Krankmeldungen genutzt werden kann. Der Mehrwert für die Praxen: Die Datenübermittlung sei schneller und sicherer und gegenüber Faxen auch lesbarer, es könnten deutlich mehr Daten und zusätzliche Infos wie Bilder übermittelt werden, die dann direkt in die ärztliche Dokumentation übernommen werden können.

Bei Digitalisierung in den Arztpraxen noch viel Luft

Auch beim E-Rezept oder beim Überleitungsmanagement von der Praxis oder Klinik ins Pflegeheim könnte das Datenpaket auf diesem digitalem Weg deutlich einfacher und schneller übermittelt werden.

Auch Genehmigungsverfahren und Abrechnungen könnten beschleunigt und vereinfacht werden. Dass bislang nur 37 Prozent der Arztpraxen in Baden-Württemberg KIM-fähig sind, zeige, dass hier noch viel Luft nach oben sei. „Das Ziel ist ein digitales Gesundheits-Ökosystem, in dem alle Player eingebunden sind“, erklärt Heine.

Als praktische Anwendungsgebiete führte Wilhelmine Kalle vom FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe die Blutdruckmessung im Ohr, die Prozesssteuerung im OP oder die Unterstützung in der Pflege durch Pflegeroboter an. Besonders anschaulich: die digitale Unterstützung der Pflegekraft bei der Medikamentenvorbereitung. Die KI gleicht dabei die Tabletten in der Box mit dem Medikamentenplan ab und hilft so, Fehler bei der Verabreichung der Medizin zu vermeiden.

Einsatzmöglichkeiten auch bei der Quartiersentwicklung

Doch auch in den Kommunen kann die Digitalisierung für ein besseres Miteinander genutzt werden. Heike Ehlemann von der Quartiersentwicklung des Landratsamts stellte Videokonferenzsysteme wie die Brettener Plattform „Peter ruft Paul“ oder digitale Nachbarschaftshilfe-Netzwerke vor. Ein Praxisbeispiel war auch der neue Dorfladen in Ettlingen-Oberweiher, der rund um die Uhr besucht werden kann. Dazu braucht es nur ein Smartphone mit Kamera, um den QR-Code zu scannen und bargeldlos zu bezahlen.

Ein Programm speziell für Senioren hat die Evangelische Heimstiftung in Stuttgart für Bewohner im Betreuten Wohnen entwickelt. Judith Schoch stellte das Projekt vor, das Techniknovizen mit interneterfahrenen Technikbegleitern in Kontakt bringt und auf diesem Weg Ängste vor dem Internet abbaut und Senioren neue Erfahrungshorizonte eröffnet.

Sie berichtete von einer 93-jährigen Seniorin, die auf diesem Weg zum ersten Mal virtuellen Kontakt mit ihrem Sohn hatte, der in Japan lebt. Dieser nahm sie per Smartphone auf einen Spaziergang durch die Reisfelder mit und stellte ihr seine Nachbarin vor.