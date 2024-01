Physiker leitet seit fast 40 Jahren die Kraichgau-Sternwarte

Georg Henneges ist immer noch fasziniert von den Geheimnissen des Weltalls. Die Einrichtung in Gondelsheim hat er selbst gebaut.

Auch nach über 60 Jahren intensiver Beschäftigung mit den Gestirnen ist Georg Henneges noch immer so fasziniert vom Weltraum wie am ersten Tag. Das habe viel mit dem Fortschritt der Technik zu tun, betont der Gründer und Vereinsvorsitzende der Kraichgau-Sternwarte in Gondelsheim.

Mit einem selbst gebauten Fernrohr mit fünf Zentimetern Durchmesser bestaunte der Hobbyastronom in den Anfangsjahren Mondkrater. Solche Geräte gebe es heute in jedem Supermarkt zu kaufen. Und für ein Monatsgehalt bekomme man bereits Teleskope, mit denen man viel tiefer in den Weltraum hineinschauen könne als je zuvor.

„Das Weiteste, was ich am Teleskop je mit bloßem Auge gesehen habe, war ein Objekt, das älter war als die Erde und unsere Sonne“, berichtet der 76-jährige Physiker. Seine Faszination für die Weiten des Weltraums ist ungebrochen.

Ein Kinderbuch legte den Grundstein des Interesses

„Als Zehnjähriger bekam ich ein Buch geschenkt, in dem ein Förster seinem Sohn die Sternbilder erklärt“, erzählt Henneges, wie sein Interesse für den Weltraum geweckt wurde. Mit den Abbildungen im Buch habe er dann abends versucht, die jeweiligen Sternbilder selbst zu entdecken. Und festgestellt, dass das so nicht funktioniert.

Hilfe bekam er später im Astronomieverein Mainz und beim Physikalischen Verein in Frankfurt, wo er die Sternwarte auf dem Dach des Senckenberg-Museums benutzen konnte.

Aufgewachsen ist Henneges in Mainz, nach dem Physikstudium kam er 1975 ans Forschungszentrum Karlsruhe, wo am Anfang seines Berufslebens die Kerntechnik und die dazugehörige Sicherheitstechnik im Fokus stand. Am Ende seiner Laufbahn am KIT befasste er sich mit der Sicherheit der Wasserstofftechnologie. Ein Thema, das nach Einschätzung des Wissenschaftlers durchaus zukunftsfähig sei.

Am Wasserbehälter Heuert findet Henneges den idealen Standort

1978 zog der Physiker mit seiner Familie nach Gondelsheim und fand beim Wasserbehälter Heuert die ideale Lage für eine Sternwarte. Ein wunderbarer Beobachtungspunkt, wie er sagt, denn beim Blick gen Süden habe man keine störenden Straßenbeleuchtungen im Sichtfeld.

Die Sternwarte baute Henneges dann mit einigen Mitstreitern selbst und auch die Kuppel aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist selbst angefertigt. Im Oktober 1985 wurde sie in Betrieb genommen, rund 10.000 Deutsche Mark hat das Gebäude damals gekostet. Ein Teleskop steuerte Henneges aus seinem Privatbesitz bei.

Um die Sternwarte regelmäßig für interessierte Besucherinnen und Besucher zu öffnen, wurde ein Verein gegründet. Rund 30 Leute fanden sich zusammen, von Beginn an ist Henneges der Vorsitzende. Gemeinsam teilt man sich die Beobachtungszeit.

Der alternde Verein hat große Nachwuchssorgen

Doch mittlerweile gibt es ein akutes Nachwuchsproblem. Die jüngsten Mitglieder sind über 50 Jahre alt, die ältesten über 80. „Jüngere Leute sind kaum zu finden“, beklagt der Vereinschef. Die Kapazitäten reichten derzeit gerade noch aus, um die zwölf Öffnungstage – immer am ersten Mittwoch im Monat – zu bestreiten. Die jährlichen Tage der offenen Tür wurden mit der Pandemie ersatzlos gestrichen – sie waren zu aufwendig für den alternden Verein.

Was fasziniert ihn an der Astronomie? „Wir brauchen den Weltraum, um zu verstehen, wo wir herkommen“, sagt Henneges. Und das seien ja die Urfragen der Menschheit: Wo kommen wir her und wo gehen wir hin?

Wenn man ins Weltall schaue, dann benutze man „eigentlich eine Zeitmaschine“ und blicke viele Millionen und Milliarden Jahre in die Vergangenheit. „Und dann will man wissen, wie alles begonnen hat und wie es weitergeht“, so der Sternenfreund.

Mit unserem heutigen Wissensstand könne man schon sagen, wie das Weltall sowie Sterne und Planeten entstanden sind, lautet seine Einschätzung. „Wir können zwar noch nicht erklären, was Leben ist, aber wir können erklären, dass offenkundig aus den Gesetzen, die wir kennen, komplexe Strukturen bis hin zu Bakterien entstehen“, so der Wissenschaftler.

Wie es von da aus weitergehe zu höheren Strukturen, das sei allerdings schwierig zu beantworten. Und wie es überhaupt weitergeht, völlig offen.

Gerne erinnert sich der Hobbyastronom an außergewöhnliche Himmelsphänomene, die er durchs Teleskop beobachtet hat. Etwa als in den 1980er-Jahren der Halleysche Komet am Nachthimmel zu sehen war. Oder 1997 der Komet Hale-Bopp, mit seinem hellen Doppelschweif. Oder der Venus-Durchgang von 2004, als der Planet vor der Sonne vorbeizog. Ein Phänomen, das sich nur alle 200 Jahre wiederholt.

Shoemaker-Levi zerriss in 21 Fragmente – zu sehen von Gondelsheim aus

Sein ganz persönliches Highlight war 1994 der Komet Shoemaker-Levi, den es bei der Annäherung an Jupiter in 21 Fragmente zerriss, deren Einschläge auf dem Planeten in der Sternwarte zu beobachten waren.

„Das Faszinierende ist mittlerweile auch, dass man das alles mit Digitaltechnik fotografieren kann“, ergänzt Henneges. Eine Auswahl spektakulärer Aufnahmen sind auf der Homepage der Sternwarte zu bestaunen.