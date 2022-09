Tag und Nacht

Dieser Automat in Bretten backt Pizza im Rekord-Tempo

Die Gründer von Snacks4you, Mario Bilger und Jürgen Emeneth, haben einen Pizza-Automaten in Bretten eröffnet. Er backt zeitgleich zwei Pizzen in unter fünf Minuten. Es ist ihr zweiter Automat in der Region. Ist das ein Erfolgsrezept?