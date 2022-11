Auf frischer Tat ertappt

Polizei nimmt Einbrecher in Bretten beim Versuch in Grundschule einzubrechen fest

Im Stadtteil Diedelsheim in Bretten hat ein Anwohner hat am Samstagabend die Polizei informiert, nachdem er einen 18-Jährigen beim Versuch in die Schwandorf Grundschule einzubrechen, beobachtet hatte. Die Beamten konnten den Einbrecher am Tatort festnehmen.