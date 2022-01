Polizei fasst in Bretten zwei jugendliche Brandstifter

Einsatz am Mittwochmorgen

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen zwei jugendliche Brandstifter im Brettener Ortsteil Rinklingen festgenommen. Nach Angaben der Polizei rückte die Feuerwehr gegen 5.50 Uhr zu einem brennenden Roller aus, der auf einem Kinderspielplatz in der Straße In der Au stand.

Erste Ermittlungen ergaben sofort einen Verdacht auf Brandstiftung. Eine ankommende Polizeistreife bemerkte in der Nähe des Tatorts zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Die beiden waren der Polizei bereits bekannt und wurden festgenommen. Sie hatten wohl Drogen und Alkohol konsumiert.

Im weiteren Verlauf kamen noch weitere Sachbeschädigungen und Brandlegungen im ganzen Gemeindegebiet ans Tageslicht, welche ebenfalls den beiden Jugendlichen zugeschrieben werden.

Diese befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der mutmaßlich von ihnen angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen laufen indes weiter.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.