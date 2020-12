Gefahren durch illegale Feuerwerkskörper

Polizei plant in Bretten engmaschige Kontrollen an Silvester

Die Corona-Regeln haben auch an Silvester Gültigkeit. Hinzu kommen noch Verbote bezüglich Pyrotechnik. Doch wie streng ist die Polizei in der Silvesternacht? Der Leiter des Ordnungsamtes in Bretten zeigt sich zuversichtlich, dass die Regeln eingehalten werden. Trotzdem erhält sein Team Verstärkung.