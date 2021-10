Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Bretten

Ein 48 Jahre alter Pkw-Fahrer wurde am Sonntag gegen 14.30 Uhr von Beamten des örtlichen Polizeireviers mit etwa 1,6 Promille in Bretten ertappt.

Der 48-Jährige wurde in der Georg-Wörner-Straße in Bretten einer Verkehrskontrolle unterzogen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der den Verdacht auf eine Alkoholisierung bestätigte.

Der Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier Bretten begleiten.

Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.