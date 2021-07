Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl und Sachbeschädigung in Bretten

Ein bisher unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen in Bretten eine Zufahrtsschranke geklaut und damit ein Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, montierte der Mann am Sonntagmorgen die rotweiß gestreifte Zufahrtsschranke zum Parkplatz Weißhofer Straße in Bretten ab. Als er damit die Hohkreuzstraße entlang ging, schlug er in Höhe der Hausnummer 24 mit der Stange gegen ein geparktes Fahrzeug. Er setzte seinen Weg in Richtung Merianstraße fort.

Ein Zeuge, der durch das laute Scheppern gegen 6.35 Uhr geweckt wurde, verständigte die Polizei. Nach Zeugenangaben ist der Mann etwa 18 bis 20 Jahre alt und ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer Schildmütze, einem weißen T-Shirt und blauer Jeans. Ob noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und eventuell weitere Geschädigte.