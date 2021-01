Für Ivana Pavlovic, Geschäftsführerin des Intensivpflegedienstes IRMMA aus Bretten, geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Der Mietvertrag für das Post-Akute Zentrum in Bretten ist unterschrieben. In Zukunft sollen in der Rechbergklinik Menschen nach akuter Intensiv-Behandlung Hilfe bekommen.

„Jetzt passiert es endlich. Ich bin ganz aufgeregt!“ Für Ivana Pavlovic, Geschäftsführerin des Intensivpflegedienstes IRMMA aus Bretten, geht an diesem Mittwochvormittag im Büro der Südbau GmbH in Bretten ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Ganz offiziell unterzeichnen Ivana Pavlovic und Markus Vierling, Geschäftsführer der Südbau GmbH, den Mietvertrag für das Post-Akute Zentrum in Bretten, welches in Zukunft in der Rechbergklinik Menschen nach akuter Intensiv-Behandlung helfen wird.

Unterstützung erhielt Ivana Pavlovic dabei von Martin Kubitschek und Thomas Härle, Geschäftsführer der Care Concepts Company. „Dieses Projekt gibt es, das muss man schlicht so sagen, in Deutschland noch nicht. Wir sind dahingehend absolute Vorreiter, und trotzdem entstehen für niemanden Nachteile“, meint Kubitschek. Im Sommer sollen alle Bauunterlagen eingereicht werden, der Baubeginn ist im ersten Quartal 2022 geplant, so Markus Vierling.

Der erste Kontakt zwischen den Unternehmern fand vor etwa einem Jahr statt, als die Firma von Kubitschek und Härle die Südbau GmbH mit „viel heißer Luft und Ideen“, aber wenig Konkretem angesprochen habe.