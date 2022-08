Mentale Gesundheit

Sorgen um Krankheit und Krieg: Nachfrage bei der Psychologischen Beratungsstelle in Bretten steigt

Die Pandemie mit all ihren Einschränkungen ist nicht spurlos an den Kindern und Jugendlichen in Bretten vorbeigegangen. Kontinuierlich steigen in der psychologischen Beratungsstelle in Bretten die Fallzahlen. Aus unterschiedlichsten Gründen.