Roter Würfel als Markenzeichen

Am Brettener Bahnhof geht in Kürze der regiomove-Port des KVV in Betrieb

Das Projekt nimmt Form an: In wenigen Wochen geht der regiomove-Port des KVV am Brettener Bahnhof in Betrieb. Kunden können sich dort über sämtliche vorhandenen Mobilitätsangebote informieren und diese auch gleich über eine App buchen.