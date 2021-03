Reparieren statt wegwerfen: Dieser Idee hat sich der Brettener Rentner Winfried Gertner verschrieben. Er will ein Repair-Café einrichten und sucht dafür noch technisch versierte Mitstreiter.

Winfried Gerstner ist ein rüstiger Rentner. Und auch ziemlich resolut. „Ich sehe nicht ein, dass man wertvolle Dinge als Sperrmüll auf die Straße stellt, die andere noch gebrauchen können“, erklärt der 72-jährige Brettener.

Gerstner hat eine besondere Idee: Er will ein Repair-Cafe einrichten, in dem sich Leute treffen, um defekte Geräte oder Möbel wieder nutzbar zu machen und auf Vordermann zu bringen. Und auch die Geselligkeit soll dabei nicht zu kurz kommen.

„Ich lebe im Brettener Wohngebiet Wanne und beobachte, wie Leute teure Möbel wegwerfen, die man gut noch reparieren könnte“, sagt Gerstner.

Dabei könnte man mit einer Reparatur viel Geld sparen, die Umwelt mit weniger Müll belasten und der Wegwerfmentalität entgegentreten. Und manche Familie wäre vielleicht froh über so ein solide repariertes Teil, sei es ein Toaster, ein Tisch oder ein TV-Gerät, sagt er.

Keine Weißware wie Kühlschrank, Herd oder Waschmaschine, denn die sind zu groß. Eher Kleingeräte wie Kaffeemaschine, Fön oder Laptop. Auch Fahrräder könnten restauriert werden, sofern sich ein Fachmann dafür findet. Denn ein Tüftler ist Gerstner nicht. Eher schon ein Organisator, der Leute zusammenbringen kann.

Östringer Projekt stand Pate für Plan in Bretten

Pate bei der Idee steht das „Repair-und-mehr-Café“ in Östringen, das im September 2020 als Begegnungsort für vielfältige Aktivitäten und den bürgerschaftlichen Austausch ins Leben gerufen wurde.

In der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr stehen dort unter anderem Elektro-Fachleute und Mechaniker bereit, den Besuchern nach vorheriger Anmeldung beim Reparieren ihrer mitgebrachten Geräte und Gegenstände zu helfen.

In der Näh-Werkstatt wird gezeigt, wie aus Alttextilien ohne weiteren Gebrauchswert Neues entstehen kann. Wer möchte, bekommt im „Repair-und-mehr-Café“ darüber hinaus nützliche Anleitungen für die Fahrradreparatur oder kann bei einem Tischtennis-Turnier mitmachen.

SV Kickers stellt Jugendraum zur Verfügung

Doch alleine funktioniert so ein Projekt auch in Bretten nicht. Darum sucht Gerstner Mitstreiter: Technik-affine Rentner mit Kenntnissen in den Sparten Elektro oder Holzbearbeitung, gerne auch Computerfreaks, die einen Rechner wieder zum Laufen bringen können.

Erste Unterstützer hat der Brettener Rentner bereits beim SV Kickers Büchig gefunden. Der stellt für die ersten Treffen seinen Jugendraum zur Verfügung. Vielleicht findet sich dann später noch ein besser geeignetes Domizil.

Winfried Gerstner stellt sich den Start so vor: Man trifft sich zunächst einmal im Monat, um zu sehen, wie viele Interessierte es gibt. Dann wird besprochen, wie es weitergeht. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich bei ihm unter Telefon (0171) 6555770 oder per E-Mail an gerstner-winfried@gmx.de melden.