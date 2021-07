An welcher Staatsanwaltschaft er künftig ermitteln wird, das will Fabian Weisse noch nicht preisgeben. Der Richter am Amtsgericht verlässt Bretten Ende des Monats. Zweieinhalb Jahre war er hier tätig. Nach zehn Jahren als Rechtsanwalt war dies seine erste Station im Staatsdienst.

Seine Versetzung folgt nun dem üblichen Lauf bei Justizbeamten. „Ich sehe der neuen Arbeit mit gespannter Freude entgegen“, sagt der 44-Jährige. In Bretten sei er jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen, betont er.

Weisse hat in den vergangenen Jahren am Richtertisch so manches erlebt, auch wenn in Bretten keine Morde verhandelt werden.