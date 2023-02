Gemeinderat

Riesige Pfützen: Bretten will Alte Poststraße sanieren

Bei Regen verwandelt sich der Weg zwischen Bretten-Diedelsheim und Gondelsheim in eine Wasser- und Schlammlache. Die kritischste Stelle liegt fast vollständig in Gondelsheim. Dennoch will Bretten die Hälfte der Sanierungskosten übernehmen. Warum?