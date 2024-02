„Knewelle“, ruft Dennis Hirsch in den Saal, „hoi, hoi, hoi“, schallt es dem Sitzungspräsidenten vielstimmig aus dem Publikum entgegen. Ja, es ist wieder Fasching in Gölshausen und der Närrische Händschich hält seine 32. Prunksitzung ab. Michaela Dreyer war das erste Mal im Alter von 16 Jahren bei einer Prunksitzung dabei und hat dann einige Jahre pausiert.

„Es war schon damals klasse und ich bin gespannt auf das heutige Programm“, sagt sie. „Es ist auf jeden Fall schön, mit Freunden hierherzukommen und Spaß zu haben.“ Und dafür wird einiges geboten. Die Garde aus Bretten (Trainerin Katja Veit) eröffnet mit einem fulminanten Gardetanz das Programm. „Das ist Hochleistungssport“, zollt Dennis Hirsch den jungen Damen seinen Respekt.

„Justine“, ein Neuzugang des Närrischen Händschich, meistert den Part des Eisbrechers mit einer Präsentation der neuesten Nachrichten im Tagesschau-Format. Dabei lernen die Zuschauer den Begriff „transfinanziell“ kennen – „stinkreich, geboren im Körper einer armen Sau“.

Tuschs an der richtigen Stelle

Der Kult-Verein, selbst auch eine Institution in Gölshausen, steuert mit „Back in The Länd“ ein überlebensgroßes Puppenspiel bei. Er zeigt „Rasputin“ von Boney M. in einer ganz eigenen Interpretation. Ebenfalls eine feste Größe im Gölshauser Fasching ist Leon Seiler als „Händschich“. In seinem elften Büttenjahr plaudert er so manche Anekdote aus seinem Studentenleben und erläutert dabei die „Dramaturgie des Trinkens“.

Der Bürger- und Musikverein Gölshausen unter der Leitung von Norbert Habermann ist stets auf der Höhe, setzt Tuschs an den richtigen Stellen oder legt bei Bedarf eine kurze Stimmungsrunde ein. Ein weiteres Eigengewächs aus Gölshausen sind die „Debbichbadscha Hexen“. Für ihre tolle Performance mit blinkenden Augen und Besen fordert das Publikum lautstark „Zugabe“.

Dann wird es richtig laut im Saal. Die „Bärämaddl-Gugge“ aus Kronau marschiert ein. Die Truppe ist so zahlreich, dass das schwere Schlagwerk auf der Bühne keinen Platz mehr findet und sich kurzerhand im Saal verteilt. Als das Badner-Lied im Gugge-Style ertönt, erreicht die Stimmung im Saal ihren ersten Siedepunkt. Gabi Schöntag, die „immer mal wieder“ beim Närrischen Händschich dabei ist, ist in der Pause mit dem bisherigen Programm „sehr zufrieden“.

Sitzungspräsident spricht über Rivalität mit der Brettener Kernstadt

„Der ´Händschich´ hat mir besonders gut gefallen“, sagt sie. Den zweiten Teil der Prunksitzung eröffnet Sitzungspräsident Dennis Hirsch, der seit der fünften Klasse in der Bütt steht, als „Gockel vom Kirchturm“. Mit viel Lokalkolorit bringt er die Themen, die Gölshausen bewegen, in Reimform zur Sprache. Natürlich kommt da auch die Rivalität mit der Kernstadt zur Sprache und schnell wird klar, wer Schuld hat, dass auch noch die letzte Kneipe im Ort geschlossen hat.

„Weil die Kernstadt ausmacht das Licht, finden wir den Heimweg vom Löwen nicht“ – Tusch, Tusch, Tusch. Seine mit vielen örtlichen Interna gespickte Büttenrede provoziert Lacher am Fließband und gipfelt in der Forderung eines Puffs für das Industriegebiet, um den jungen Männern die Fahrt nach Karlsruhe zu ersparen. Dann hätten auch Kneipen wieder eine Zukunft im Ort.

Ebenfalls ein alter Hase im Gölshauser Fasching ist Sven Ripka. Im Stile von DJ Ötzi schafft er es in kürzester Zeit, die Stimmung zum Kochen zu bringen. Narren tanzen auf der Bühne, Polonaise allerorten, BHs fliegen durch die Luft – Ekstase im Saal. Mit viel Klamauk und immer eine Handbreit unterhalb der Gürtellinie kalauern sich Ralf Gessler und Matthias Leins als altes Ehepaar „Agathe und Heiner“ durch ihre Nummer.

Es soll ihr letzter Auftritt in diesem Format gewesen sein, geben sie zum Schluss bekannt. Als Nächstes: „Walhalla Is Calling“ – perfekt geschminkt und mit einem Showtanz im Wikinger-Style begeistert die Showtanzgruppe „Lipsticks“ der GroKaGe aus Bruchsal.

Direkt im Anschluss erzählen „Purple Baze“ vom Turnverein Heidelsheim eine mystische Geschichte und zeigen einen athletischen Showtanz im Jump-Style. Auch hier wird eine Zugabe gefordert und bereitwillig gewährt. Männer in Netzstrümpfen und Tutu, die auf der Bühne tanzen: läuft immer, auch heute. So hat das Männerballett des „CVJM 2.0“ leichtes Spiel, die Stimmung auch nach fünf Stunden prallen Programms noch einmal für das Finale anzuheizen. Für Michaela Dreyer hat sich der Besuch gelohnt. „Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, auch mal ausgelassen zu sein“, lautet ihr Fazit eines gelungenen Abends.