RocketC aus Oberderdingen bringt es auf 175 Jahre Banderfahrung

Wenn Uwe Schwarze, Alex Schilling, Jürgen Hommer, Florian Plag und Florian Ehrmann auftreten, dann bringen sie zusammen rund 175 Jahre Banderfahrung auf die Bühne. Als Gruppe RocketC spielen die fünf Männer aber erst seit 2017 zusammen. „Davor kannte man sich auch schon“, erzählt Bassist Schwarze. „Die Musikszene ist bei uns in der Region dann doch recht klein. Da ist sich der eine oder andere schon mal über den Weg gelaufen.“

Ein Spaß- und Wohlfühlprojekt

Schwarze spielt seit 45 Jahren hobbymäßig in verschiedenen Bands und Musikgruppen. RocketC sei ein Spaß- und Wohlfühlprojekt. „Als wir zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammengekommen sind, haben wir erst einmal unter dem Arbeitstitel Rock etc. geprobt und gespielt. Daraus entwickelte sich dann mit der Zeit RocketC“, erzählt Schwarzes Sandkastenfreund und Schlagzeuger Jürgen Hommer.

Garage ist zum Proberaum umgebaut

Die Oberderdinger Band probt drei- bis viermal im Monat in Hommers Garage, die vor einigen Jahren zum Proberaum umgebaut wurde. Instrumente, Verstärker und sonstiges Bandequipment finden dort Platz. „Unsere Kaffeemaschine darf natürlich auch nicht fehlen. Denn Proben ohne Espresso-Pause, das geht einfach nicht“, scherzt Sänger Alex Schilling.

Im Kern spielt die Band Rock-Musik. In der Setlist von RocketC finden sich Titel von Deep Purple und Green Day, außerdem etliche Hits der 1980er und 1990er Jahre. „Wir verschließen uns da eigentlich vor nichts, probieren viel aus und drücken Songs unseren eigenen Stempel auf“, fasst Gitarrist Florian Plag das Profil der Gruppe zusammen.

Von „Ghostbusters“ bis „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams könne die Gruppe aus dem Stand mehr als 50 Songs spielen. Außerdem habe man einige spezielle Medleys geschaffen, bei denen mehrere Titel ineinander verzweigt wurden. „Unser Programm soll immer voll drauf gehen und einfach Spaß machen“, sagt Keyboarder Florian Ehrmann.

Durch die regelmäßigen Proben sei die Gruppe auch immer fit für Auftritte und komme gut voran. „Und wenn ein Song mal nicht jedem passt, dann wird er eben für jeden passend gemacht“, erklärt Drummer Hommer.

In diesem Jahr hat RocketC bereits zehn Auftritte gehabt. „Die beiden Highlights waren das Flehinger Straßenfest und das Kultival“, sagt Bassist Schwarze, der von seinen Bandkollegen häufig einfach „Blacky“ genannt wird. „Dafür, dass es uns als Band jetzt noch nicht allzu lange gibt, war gerade der Kultival-Auftritt wirklich etwas Besonderes. Wir scheinen wirklich gut anzukommen“, meint Sänger Schilling. Profitiert habe die Gruppe dabei wohl von den ersten beiden Bandjahren, die für den Aufbau genutzt wurden.

Nach der Pandemie ging es für uns dann so richtig los. Alex Schilling

Sänger

„Dann kam ja Corona und uns blieb eigentlich nur übrig weiter zu üben. Nach der Pandemie ging es für uns dann so richtig los“, so der 54-Jährige.

In naher Zukunft würde die Band gerne wachsen. „Wir würden uns freuen, wenn wir noch eine weibliche Stimme für RocketC finden könnten. So hätten wir ganz neue Möglichkeiten, unsere Bandbreite zu erweitern“, so Gitarrist Plag.