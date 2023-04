Die Vereine in Bretten und den Umlandgemeinden veranstalten wieder Maifeste. Die BNN geben eine Übersicht, wo man zum Start in den Wonnemonat einkehren und es sich gutgehen lassen kann.

Zum Start in den Wonnemonat ist in der Region wieder so einiges geboten. Rund um den Maifeiertag am Montag finden in den Brettener Stadtteilen sowie in den Umlandgemeinden wieder diverse Events wie Vereinsfeste und traditionelles Maibaumstellen statt. Für Ausflügler, die allein oder in Gruppen entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder sogar mit Traktor-Gespannen unterwegs sind, gibt es jedenfalls viele Einkehrmöglichkeiten.

Hier findet man einige Feste und Veranstaltungen und somit Tipps, wo man es sich gutgehen lassen und gesellig in den Wonnemonat starten kann. Aufgeführt sind allerdings nur die Veranstaltungen, die im Vorfeld an die Brettener BNN-Redaktion gemeldet wurden.

Bretten

Am Montag, 1. Mai, lädt der SV Kickers Büchig zum traditionellen Maifest auf dem Waldsportplatz. Laut Pressewart Ulrich Reichle gibt es ab 10 Uhr „in gewohnter Weise ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken“.

Bei der Bürgerwaldhalle stehen für die Ausflügler ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Kickers-Pressewart Reichle weist explizit darauf hin, dass das Mitbringen und der Verzehr von Spirituosen auf dem gesamten Festgelände nicht gestattet sind.

Der obligatorische Maibaum wird unter der Regie des DRK-Ortsvereins Büchig in dem Brettener Stadtteil bereits zwei Tage zuvor am Samstag, 29. April, um 16.30 Uhr auf dem Dorfplatz neben dem Rathaus gestellt. Wie Schriftführerin Annette Grave mitteilt, sorgen der Musikverein Büchig und der Gesangverein „Frohsinn“ Büchig für den passenden musikalischen Rahmen, während sich die Rotkreuzler für die Bewirtung verantwortlich zeichnen.

Eine „willkommene Rastmöglichkeit“ für Wanderer und Radfahrer ist laut Pressewartin Caroline Morast das Bauerbacher Wiesenfest, das der der Förderverein des Musikvereins „Harmonie“ Bauerbach am 1. Mai ab 11.30 Uhr bei der Maschinenhalle der Bauerbacher Landwirte nahe der Talbrücke ausrichtet. Zunächst sorgt der Musikverein Büchig für Unterhaltung, danach haben noch der Musikverein Magstadt (14 Uhr) sowie das Jugendorchester des MV „Harmonie“ (16.30 Uhr) ihren Auftritt.

Sein traditionelles Blütenfest richtet der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Neibsheim am 1. Mai ab 10 Uhr rund um das Hasenheim des Kleintier- und Vogelzuchtvereins in der Oberen Mühlstraße 33 aus.

Außerdem bittet der SV Gölshausen zum „Walk in“ und veranstaltet zum Start in den Wonnemonat als Eröffnung der Freiluftsaison am 1. Mai ab 10.30 Uhr am Sportgelände im Pfaffengrund eine sogenannte Hocketse mit Bewirtung.

Gondelsheim

Zwei Events finden Gondelsheim rund um den Maifeiertag statt. Zunächst wird am Samstag, 29. April, ab 18 Uhr durch die Gemeinde auf dem Rathausplatz der Maibaum gestellt. Dabei wird, diesmal in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten „Am Saalbach“, zunächst um 18.15 Uhr der „Kinder-Maibaum“ gestellt, um 19 Uhr übernehmen dann die Feuerwehr sowie der Bauhof das Stellen des „großen“ Maibaums. Das teilt Bürgermeister Markus Rupp (SPD) mit.

Für die Unterhaltung der Gäste sorgen – je nach Wetterlage – vor beziehungsweise in der Saalbachhalle die Kinder des evangelischen Kindergartens, die Kindertanzgruppe der Gondelsheimer Landfrauen und der Musikverein „Harmonie“ Gondelsheim. Zudem tritt der in der Region bestens bekannte Sänger „Dejan“ auf.

Ab 11 Uhr richtet am Montag, 1. Mai, der Männergesangverein (MGV) „Liederkranz“ Gondelsheim in der Gerätehalle der Familie Schäfer in der Verlängerung der Südendstraße sein 36. Schlachtfest aus.

Oberderdingen

Auf dem Derdinger Horn geht am 1. Mai ab dem Vormittag das „Hornfest“ des Musikvereins Oberderdingen über die Bühne, bei dem es laut Mitteilung von Svenja Krimmel neben „leckeren Grillwürsten und saftigen Steaks“ diesmal auch vegetarische Maultaschen-Burger gibt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Feuerwehrkapelle Sulzfeld (10.45 bis 12.45 Uhr), die Formationen „Heilix Blechle“ (13 bis 15 Uhr) mit böhmisch-mährischer Blasmusik sowie „Brasspedal“ mit MVO-Musikern (15.15 bis 17.15 Uhr).

Zudem teilt Krimmel mit, dass der Verein ab 11 Uhr einen kostenlosen Shuttle-Sevice anbietet – vom Marktplatz über die Rote-Tor-Straße und das SVO-Stadion bis aufs Horn.

Walzbachtal

In den beiden Ortsteilen der Gemeinde Walzbachtal, Jöhlingen und Wössingen, wird der Maibaum traditionell am Vorabend des 1. Mai und damit am Sonntag, 30. April, aufgestellt. Die Veranstaltung auf dem Jöhlinger Kirchplatz beginnt um 16 Uhr, auf dem Wössinger Rathausplatz geht das Maibaumstellen um 17.45 Uhr über die Bühne. Darüber informiert Jutta Aberle vom Hauptamt der Gemeinde. Bürgermeister Timur Özcan (SPD) wird bei beiden Events – das Stellen der Bäume übernimmt jeweils die Freiwillige Feuerwehr Walzbachtal – eine Ansprache halten.

In Jöhlingen zeichnen die örtlichen Landfrauen und in Wössingen die Gärtnerei Reinle für das Schmücken des Maibaums verantwortlich. Die Bewirtung der Gäste übernimmt jeweils die Altersmannschaft der Feuerwehr, für den musikalischen Rahmen sorgen die Feuerwehrkapelle beziehungsweise der Musikverein Wössingen.