Samurai-Wespe hilft gegen Baumwanze

Bretten. Es ist seit fast zwei Jahren der erste öffentliche Vortrag in der Volkhochschule Bretten. Fast genauso lange gibt es das Biodiversitätsstärkungsgesetz, mit dessen Hilfe bis 2030 unter anderem der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln landesweit um bis zu 50 Prozent reduziert werden soll. Damit wächst die Bedeutung von biologischem Pflanzenschutz – das Thema des Vortrags, den die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) Bretten organisiert hat. Mareile Zunker vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg forscht seit vielen Jahren auf diesem Gebiet und nimmt die sehr überschaubare Zahl an Zuhörern mit auf eine spannende Reise in die Welt von Schädlingen und Nützlingen.

Es gebe viele Gründe, auf den Einsatz der chemischen Keule zu verzichten, sagt Zunker. „Wir haben bereits Resistenzen bei Blattläusen und Thripsen festgestellt, da ist der Einsatz also sinnlos.“ Ebenso verhalte es sich etwa bei verschiedenen Schadwanzen wie der marmorierten Baumwanze oder der grünen Reiswanze. „Die Tiere sind zu groß und wechseln während der Saison häufig ihre Wirtspflanze. Dadurch wird die chemische Bekämpfung unpräzise“, erklärt die Expertin. Es müssten also Gegenspieler gefunden werden.

Gar nicht so einfach bei invasiven, also eingeschleppten Arten wie den beiden genannten Wanzenarten. Diese verursachen zunehmend Schäden im Obst- und Gemüseanbau, gehen aber auch an Feldfrüchte wie Soja. „Leider kriegen wir oft nur die Schädlinge über den globalen Handel ins Land, nicht aber deren Gegenspieler“, sagt Zunker. Es sei ein Glücksfall gewesen, dass man in Heidelberg eine Samurai-Wespe gefunden habe, die sich als wirksam gegen die marmorierte Baumwanze erwiesen habe. Die Wespe legt ihre Eier in die Eier der Wanze und die Larven ernähren sich von den Wirtseiern. Etwa 65 bis 90 Prozent eines Wanzengeleges könnten so zerstört werden.

Der Gegenspieler ist also gefunden. Das nächste Problem ist nun aber das weitere Vorgehen. „Wir können nicht einfach Samurai-Wespen züchten und freilassen. Dafür brauchen wir eine Genehmigung und die haben wir derzeit nicht“, sagt Zunker. Einerseits ärgerlich, andererseits verständlich: „Die Auswirkungen einer Freisetzung müssen natürlich auch erst geprüft werden.“

Beim Thema biologischer Pflanzenschutz gibt es noch viel Forschungsbedarf und viele Unbekannte. „Wir wissen beispielsweise nicht, was und wie viel an chemischem Pflanzenschutz in Haus- und Kleingärten zum Einsatz kommt“, sagt Zunker. Dann ist da noch das weite Gebiet der Nützlingsforschung. Diese könne etwa mit maßgeschneiderten Blühmischungen gefördert werden. Aber auch dabei ist Vorsicht geboten, sonst fängt man sich das nächste Problem ein. „Wie zum Beispiel die Kleeseide, die in unzertifizierten Blühmischungen zu finden ist.“ Es gebe verschiedene Programme und Projekte, um beim biologischen Pflanzenschutz weitere Erkenntnisse zu gewinnen, so Zunker. Diese müssten allerdings auch in die Ausbildung von Landwirten und Gärtner einfließen.