Corona-Tests auf dem Marktplatz

Schnelltest-Station in der City: Gibt es das Tübinger Modell bald auch in Bretten?

Das Tübinger Modell könnte bald auch in Bretten realisiert werden. In der Melanchthonstadt gibt es jedenfalls die Überlegung, tageweise auf dem Marktplatz eine Schnelltest-Station zu errichten. So will man mehr Besucher in die City locken.