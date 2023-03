Sie sind nicht vom Fach und nehmen doch eine wichtige Rolle in der Rechtsprechung ein: Schöffen unterstützen den Richter bei der Urteilsfindung und helfen mit, dass Urteile klar und nachvollziehabr sind.

Michaela Vierling ist seit fünf Jahren Schöffin, die Aufgabe hat sie angepackt, als die Söhne erwachsen wurden und sich so für sie ein Zeitfenster eröffnet hat. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Schöffen gesucht werden, da habe ich mich beworben“, berichtet sie. Und zur Vorbereitung sogar einen Volkshochschulkurs besucht. Bislang hat sie als Schöffin nur gute Erfahrungen gemacht.

„Es ist immer wieder spannend, jede Verhandlung ist anders“, berichtet sie vom Alltag im Gericht. Man ist sich allerdings auch immer bewusst, dass so ein Urteil sehr konkrete Auswirkungen auf das Leben der Angeklagten hat. Immerhin gehe es am Schöffengericht um Haftstrafen bis zu vier Jahren.

Infos gibt es erst kurz vor der Verhandlung

In der ungewohnten Rechtssphäre fühlt sich Michaela Vierling dennoch gut aufgehoben. Der zuständige Richter nehme die Schöffen gut an die Hand, eine Viertelstunde vor Prozessbeginn erfahre sie, was verhandelt wird, welche Zeugen kommen und worum es geht. Gegen Ende der Verhandlung werde dann im Richterzimmer über das Strafmaß gesprochen.

Haftstrafe oder Bewährungsstrafe, welche Auflagen sind angezeigt, was macht Sinn? Eine Geldstrafe für jemanden, der hoch verschuldet ist? Oder besser doch Sozialstunden? „Wir Schöffen haben das gleiche Stimmrecht wie der Richter“, bekundet die Schöffin, man müsse sich einigen.

Für die Beratung gilt die Verschwiegenheitspflicht

Gab es schon mal einen Fall, wo die Schöffen den Richter überstimmt haben? „Das darf ich gar nicht sagen“, sagt Vierling, denn über alles, was im Richterzimmer besprochen werde, müsse sie Stillschweigen bewahren. Klaffen die Bewertungen mitunter auseinander? „Es gibt schon Fälle, bei denen man länger diskutiert“, doch am Ende einige man sich. Bisher hatte sie immer das Gefühl, dass der Richter die Meinung der Schöffen sehr ernst nehme und sich die Diskussion auf Augenhöhe bewege.

An einen besonders eindrücklichen Fall erinnert sich die Schöffin noch sehr gut. Angeklagt war eine Anwältin, die vom Gericht als Betreuerin für eine Seniorin eingesetzt war und ihre Klientin über Jahre mit horrenden Rechnungen abgezockt hatte. „Das war für mich schon schockierend zu sehen, wie man sein Amt so missbrauchen kann, ohne Einsicht zu zeigen“, berichtet Vierling.

In Bruchsal sind es ansonsten vor allem Drogendelikte, die verhandelt werden. „Da gibt es schon Fälle, wo man sieht, wie Menschen mit einer schwierigen Kindheit ohne große Schuld auf die schiefe Bahn geraten und man sich fragt, wie bestrafe ich den jetzt“, berichtet sie weiter.

Mitunter könne man den Zeitraum von der Tat bis zur Verhandlung mitberücksichtigen. Ist der Angeklagte einsichtig, hat er schon eine Therapie begonnen, läuft die Entwicklung in eine gute Richtung. Das seien die Fragen, auch wenn es darum geht, ob eine Bewährungsstrafe denkbar sei.

Fehlender juristischer Hintergrund ist ein Vorteil

„Der fehlende juristische Hintergrund der Schöffen ist eigentlich nur eine Bereicherung, denn ein Urteil sollte jeder verstehen können“, erklärt Konrad King, der seit 1. Februar als Schöffenrichter in Bruchsal im Einsatz ist. Es sei für einen Juristen gut, Menschen an seiner Seite zu haben, die aus der Gesellschaft kommen und nicht aus der Fachwelt. Da kämen dann auch andere Blickwinkel zum Tragen. Man sei zu dritt und berate sich, jeder hab eine andere Wahrnehmung, jedem falle etwas anderes auf, nennt er als besondere Vorzüge des Systems.

Michael Gläser (63) ist gleichfalls seit fünf Jahren Schöffe. Als Polizeibeamter im Ruhestand, kennt er Gerichtsverhandlungen aus der Zeugenperspektive. Als Schöffe kommt nun aber ein ganz neuer Blickwinkel hinzu.

„Man blickt in die Abgründe eines Menschen, ganz egal, ob es sich um einen Arzt oder einen Arbeitslosen handelt“, beschreibt der Pensionär den besonderen Reiz dieses Ehrenamts. Und man bekomme Sachen und Lebensverhältnisse mit, bei denen man denke, das gibt es doch nicht.

An einen besonders krassen Fall erinnert sich Gläser noch gut. Da sei ein Behinderter von einem Schulkameraden um viel Geld geprellt worden. „Der Angeklagte hatte die Gutmütigkeit seines Bekannten gnadenlos ausgenutzt“, berichtet der Schöffe und ihn um Zehntausende Euro erleichtert.

Erschüttert über Freispruch mangels Beweisen

Erschüttert habe ihn auch ein anderer Betrugsfall, bei dem alles darauf hingedeutet habe, dass der Angeklagte, der mit Porsche, Rolex und hochbezahlten Anwälten zur Verhandlung gekommen war, schuldig sei. Doch er habe mangels Beweisen freigesprochen werden müssen, weil es keine rechtliche Handhabe gab. „Da war selbst der Richter fassungslos“, erinnert sich der gebürtige Brettener, der in Kürnbach lebt. Und die Opfer hätten den Gerichtssaal heulend verlassen. Das habe ihn doch sehr nachdenklich gestimmt.

„Ich bin Lehrerin und hab mir überlegt, ob ich meinen Schülern im Gemeinschaftskundeunterricht das Thema Rechtsprechung nicht besser näherbringen kann, wenn ich selbst intensiver eingebunden bin“ erzählt die 61-jährige Sibylle Schnaufer.

Auch sie hatte sich als Jugendschöffin beworben, landete dann aber ebenfalls bei den Erwachsenen. Doch die verhielten sich nicht selten auch wie unreife Teenager. Überrascht habe sie, mit wie vielen Drogendelikten sie es zu tun bekommen sollte, erzählt die Brettenerin weiter.

Der Fall eines jungen Mannes hat sie noch lange beschäftigt. Der hatte sich in stark alkoholisiertem Zustand hinters Steuer gesetzt und war die Autobahn Richtung Frankfurt hinunter gerast und war dabei mehr als 20 Mal geblitzt worden. Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen, doch die Geschichte hätte auch tödlich enden können. „Der junge Mann war selbst zutiefst erschüttert über seine verantwortungslose Alkoholfahrt“, erinnert sie sich noch gut. „Wir haben ihn dann auch nicht ins Gefängnis geschickt, sondern in eine Entzugsklinik“, berichtet sie weiter.

Hilfsbedürftigen Menschen abgezockt

Ganz anders der Fall einer jungen Pflegerin, die sich bei einem alten Mann eingeschmeichelt und ihn um zigtausend Euro betrogen hatte. „Das hat mich erschüttert, wie man einen hilfebedürftigen alten Menschen, der seine Frau pflegt, noch so ausnehmen kann. Noch mehr erschüttert habe sie allerdings, dass die Pflegerin, die in erster Instanz verurteilt wurde, in zweiter Instanz freigesprochen wurde.

Die Aufgabe als Schöffin findet die Brettenerin hochinteressant und bedeutsam. „Wir entscheiden ja immer auch über die Zukunft eines Menschen mit“, sagt sie. Beeindruckend für sie sei auch immer die menschenfreundliche Haltung des Richters, der immer darauf geachtet habe, Menschen die Zukunft nicht zu verbauen, damit Menschen wieder auf die Füße kommen.