Sofie Hermann reicht’s. Als sich die 15-Jährige eines Mittags bei ihrer Großmutter wieder darüber aufregt, dass sie wegen verspäteter oder ausgefallener Züge dauernd zu spät zum Unterricht am Brettener Edith-Stein-Gymansium (ESG) kommt, rät die Oma ihr, selbst aktiv zu werden: „Schimpfen bringt nichts“, sagt Bärbel Hermann.

Also setzt sich ihre Enkelin hin und schreibt. An Abellio, an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), an die Ortsvorsteher und Bürgermeister der Gemeinden auf ihrem Schulweg von Heidelsheim-Nord nach Bretten-Mitte, ans Kultusministerium, an die BNN.

Und an Christian Jung, den verkehrspolitischen Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Stuttgarter Landtag – im Anhang die 25 Unterschriften der Leidensgenossen, die sie in ihrer Klasse gesammelt hat.