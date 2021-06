So lief die Rückkehr zum Präsenzunterricht an Schulen in Bretten und Umgebung

Fünf Tage unter 50: Der Inzidenzwert war für die Schulen in Baden-Württemberg die Bedingung für die Rückkehr zur Normalität – zur Freude der Schulleiter in Bretten und den Umlandgemeinden.

Mit den über die Pfingstferien beschlossenen Lockerungen kehrt zumindest etwas Normalität an die Schulen in Bretten und den Umlandgemeinden zurück. „Die Stimmung ist sehr gut“, konstatiert der Geschäftsführende Schulleiter in Bretten, Wolfgang Mees. Nicht nur die Lehrer freuen sich die Kinder wiederzusehen, auch die Kinder bekommen endlich wieder die ganze Gruppe zu Gesicht.

Auch den Grundschulbetrieb haben wir wieder ganz normal hochgefahren. Wolfgang Mees, geschäftsführender Schulleiter

Dass die jüngsten Öffnungsbestimmungen des Kultusministeriums auch diesmal erst am vergangenen Freitag und damit „sehr kurzfristig“ eintrafen, hatte an der von Mees geleiteten Schillerschule keine Komplikationen zur Folge: „Auch den Grundschulbetrieb haben wir wieder ganz normal hochgefahren und sind zum ursprünglichen Stundenplan von Anfang Dezember zurückgekehrt.“