Schwangere passt nicht durchs Treppenhaus – Ortsvorsteher ruft Feuerwehr

Aber der Reihe nach: Das Ganze geschah am Samstag vor Pfingsten in der Ruiter Hauptstraße – und dass diese wegen der Aktion eben einige Zeit gesperrt werden musste, hatten Bürger gegenüber den BNN kritisiert.

Hochschwangere kann nur liegend transportiert werden

„Der Rettungssanitäter hat gesagt, dass man keine Experimente eingehen soll und meine Frau nur liegend transportiert werden dürfe. Das ging dann letztlich nur mithilfe der Drehleiter durch ein Fenster“, erzählt Treut. Er sei „heilfroh, dass wir so eine aktive Feuerwehr in Ruit und in Bretten haben“, so der Ortsvorsteher weiter, die auch „beherzt eingegriffen“ habe. Und so sei schließlich auch die neue Drehleiter der Brettener Wehr erstmals zum Einsatz gekommen.

Der Wonneproppen wiegt 4490 Gramm

Nach einer „wirklich nicht einfachen Geburt“ kam am gleichen Tag schließlich Töchterchen Viktoria Saphira zur Welt, mit 4 490 Gramm bei 52 Zentimeter Körpergröße ein „echter Wonneproppen“, wie der stolze Vater verrät.

Nachdem die Kleine 24 Stunden auf der Intensivstation der Kinderklinik Pforzheim verbringen musste, seien Mutter und Kind inzwischen wieder wohlauf, freut sich Treut. Und seine vor drei Jahren geborene Tochter freue sich schon auf ihr neues Schwesterchen.

Aaron Treut hatte bei den OB-Wahlen im Dezember 2017 nur zwölf Stimmen hinter Amtsinhaber Martin Wolff gelegen. Ein Brettener reichte anschließend Klage ein, die Wahl wurde allerdings vom Verwaltungsgericht Karlsruhe für gültig erklärt .