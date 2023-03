Es sind noch vier Monate bis „Bretten live“, doch das Programm für das dreitägige Musikfestival auf dem Marktplatz steht bereits. „Es ist alles unter Dach und Fach“, betont Uli Lange, der Initiator des „Festivals der guten Taten“ und bei „Bretten live“ neben der Stadt Bretten der Co-Veranstalter. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher unter anderem auf Frauenpower aus der Schweiz freuen.

„Wir haben wieder eine schöne Mischung gefunden, da ist ganz bestimmt für jeden etwas dabei“, meint der Impresario mit Blick auf das Programm für die Traditionsveranstaltung, die von Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, im Herzen der Großen Kreisstadt über die Bühne geht. „Ich freue mich so richtig auf dieses Event, denn an diesen drei Tagen geht es auf dem Brettener Marktplatz so richtig ab“, versichert Lange.

Rosanna Rocci: Seit den 1990ern eine feste Größe im Schlagerbusiness

Ein Coup ist dem Organisator mit der Verpflichtung von Rosanna Rocci gelungen. Die bekannte Schlagersängerin aus der Schweiz, auf der Bühne ein absolutes Energiebündel, feiert 2023 ihre „Bretten live“-Premiere und wird am frühen Sonntagnachmittag (30. Juli) Stimmung auf dem Marktplatz aufkommen lassen.

Die 54-Jährige ist seit Anfang der 1990er Jahre im Schlagerbusiness eine feste Größe und regelmäßig in Hitparaden sowie einschlägigen Fernsehveranstaltungen zu Gast. „Ich freue mich schon sehr auf meinen Auftritt in Bretten“, betont Rocci im Gespräch mit dieser Redaktion.

Ab 1999 trat Rocci auch immer wieder mit ihrem damaligen Ehemann Michael Morgan auf, bei den Deutschen Schlager-Festspielen 1999 gewann das Duo mit dem Lied „Ich gehör zu Dir“ die „Goldene Muse“. Im Dezember 2021 veröffentlichte Rocci zusammen mit ihrem Sohn Luca die Single „Io canto per te“, zuvor brachte sie zusammen mit Schlagerkollege Semino Rossi den Song „Unbeschreiblich weiblich – Umständlich männlich“ heraus.

Den musikalischen Auftakt bei „Bretten live 2023“ bestreitet am Freitag (28. Juli) um 19 Uhr die All-Star-Big-Band des Melanchthon-Gymnasiums Bretten (MGB), um 21.30 Uhr rockt die Rock-Pop-Party-Coverband „Elfriedes Journey“ die Bühne. Soul-Klänge gibt es dann am Samstag (29. Juli) ab 19 Uhr beim Auftritt der US-amerikanischen Formation „The Shades of Soul“ auf die Ohren, im Anschluss gibt mit „YouWho“ um 21.30 Uhr eine weitere Rock-Pop-Coverband ihre Visitenkarte im Kraichgau ab.

„The Queen Kings“ bilden den krönenden Abschluss bei „Bretten live“

Der Festivalsonntag (30. Juli) beginnt um 12 Uhr mit einem Gig von „Die Grombacher“, die quasi die Einheizer für Rosanna Rocci (13.30 Uhr) geben, ehe um 15 Uhr der Gospel-Jazz-Rock-Chor aus Kirrlach seinen Auftritt hat.

Das Finale von „Bretten live 2023“ läutet um 18.30 Uhr „Kay Double You´s Golm-Gang“ ein, sozusagen zum krönenden Abschluss bringt ab 21.30 Uhr „The Queen Kings“, eine der bemerkenswertesten Queen-Tribute-Bands der Welt, den Brettener Marktplatz zum Beben.

Wie in jedem Jahr geht auch bei der 2023er-Auflage der gesamte Erlös von „Bretten live“ an das „Festival der guten Taten“. Als Unterstützer sind unter anderem die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) wieder mit an Bord – sehr zur Freude von Lange. „Es ist einfach toll, dass die BNN wieder dabei sind und uns unterstützen. Das ist seit vielen Jahren ein kompetenter und verlässlicher Partner“, betont der Gesamtkoordinator.