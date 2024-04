Vier Jahre lang war er Bauhofleiter in Bretten, jetzt will er zurück in die Stadt – aber diesmal als Oberbürgermeister: Manfred Westermayer aus Karlsruhe.

Als Manfred Westermayer vor vier Jahren aufhörte, für die Stadt Bretten zu arbeiten, war klar, dass er irgendwann wiederkommen würde. „Ich habe mir gesagt: Wenn OB Wolff aufhört, bewerbe ich mich als Oberbürgermeister.“

Der Moment kam früher als erwartet: Im Januar kündigte Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) überraschend an, dass er sein Amt Ende September niederlegen werde.

Mehr zum Thema Amtszeit geht noch bis Anfang 2026 Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff hört vorzeitig auf

Die Rücktrittsankündigung habe auch ihn überrascht, sagt Westermayer. Deshalb habe er sich mit der Entscheidung für seine Bewerbung etwas mehr Zeit gelassen.

Vor Westermayer haben schon Massenbachhausens Bürgermeister Nico Morast (CDU), die Verwaltungsjuristin Jana Freis (parteilos), Brettens Bürgermeister Michael Nöltner (CDU), Informatiker und Stadtrat Fabian Nowak (Grüne) sowie Frank Trippel von der Satire-Partei „Die Partei“ bekanntgegeben, dass sie sich bewerben wollen.

Westermayer braucht 50 Unterstützerunterschriften

Morast, Freis, Nöltner und Nowak haben ihre Bewerbungen bereits abgegeben. Westermayer sammelt, wie sein Konkurrent Frank Trippel, noch die 50 erforderlichen Unterstützerunterschriften. „Ich habe schon einige“, sagt er, „und ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffe.“

Der Punkt, der letztlich den Ausschlag gegeben habe für die Entscheidung, sich zu bewerben, sei die Kandidatur von Bürgermeister Nöltner gewesen. „Wenn der Nöltner kandidiert, dann mach ich’s noch lieber“, habe er sich gedacht.

Er kenne Bretten gut, sagt der 57-Jährige, der aus Duisburg stammt, aber seit einigen Jahren mit seiner Frau in Karlsruhe-Durlach lebt. Von 2016 bis 2020 sei er Bauhofleiter in Bretten gewesen. Zusammen mit seinem Kollegen sei er dort zunächst für 33 und am Ende für 43 Mitarbeiter zuständig gewesen.

Aus dieser Erfahrung, sagt der gelernte Gärtnermeister, könne er für das Amt des Oberbürgermeisters schöpfen: „Ich glaube, wenn ich das im Bauhof hingekriegt habe, kann ich das auch für die Stadt hinkriegen.“

Gärtnermeister will mehr Grünflächen schaffen

Westermayer, der vor einem Jahr geheiratet und den Nachnamen seiner Frau angenommen hat, tritt überparteilich an. „Ich war noch nie Mitglied in einer Partei“, erzählt er.

In Bretten will sich Westermayer unter anderem für mehr Grünflächen einsetzen. In seiner Zeit in Bretten seien Wildblumenwiesen entstanden, unter anderem am ovalen Kreisel. Auf solche Projekte solle wieder mehr Fokus gelegt werden, damit Bretten „schöner und angenehmer“ werde für die Bürger.

Ein weiterer Schwerpunkt in seiner Agenda sei das Thema Verkehr, führt Westermayer weiter aus. Kritisch sehe er zum Beispiel die Baustelle Pforzheimer Straße. Westermayer findet, man hätte hier anders planen können, etwa nur mit einer halbseitigen Sperrung, so dass die Durchfahrt für die ganze Dauer der Baustelle nicht komplett blockiert ist.

Zur Südwestumfahrung sagt er: „Ich glaube nicht, dass sie kommt.“ Zu hoch seien die Kosten und der Aufwand. Abgesehen davon halte er es „auch nicht für so sehr nötig“, dass sie kommt. Seiner Meinung nach hätte man sich früher Alternativen für die Umfahrungsstrecke überlegen müssen.

Ich bin ein Externer, der keine Seilschaften in Bretten hat. Manfred Westermayer

OB-Kandidat

Auch bei den Planungen für die Gartenschau 2031 sei einiges „verschlafen“ worden. Aber: „Man kann alles retten, wenn man nur an den richtigen Stellschrauben dreht.“ Und: „Wenn jemand da was auf die Beine stellen kann, dann ich.“ Schließlich ist er als Gärtner vom Fach.

Was unterscheidet ihn von den anderen OB-Bewerbern? „Ich bin ein Externer, der keine Seilschaften in Bretten hat“, sagt Westermayer. „Ich sehe von außen mehr als manchmal die Leute von innen.“

Mehr Bürgernähe und schnellerer Service

Er wolle sich in Bretten vor allem für einen schnelleren Service für die Bürger einsetzen. „Ich weiß zum Beispiel nicht, warum eine Baugenehmigung anderthalb Jahre dauern muss.“ Auch die Bürger könnten das nicht nachvollziehen. Durch bessere Mitarbeiterführung könne man Dinge beschleunigen, ist sich Westermayer sicher.

Außerdem wolle er die Bürger mehr einbinden, ihnen erklären, warum Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden und mit ihnen diskutieren. In seiner aktuellen Stelle als Leiter des Grünflächenamtes in Germersheim halte er Vorträge für Bürger, etwa zu Schottergärten. „Damit die Menschen verstehen, dass die eigentlich gar nicht so pflegeleicht sind.“

Wenn er gewählt wird, sagt der 57-Jährige, würde er mit seiner Frau und der 14-jährigen Tochter nach Bretten ziehen. „Das haben wir so besprochen.“ Seine Familie stehe bei der Bewerbung voll hinter ihm.