Feier in der Pfalz

Sickingerstadt Landstuhl feiert Stadtrechte mit Gewandeten aus Bretten

Die pfälzer Stadt Landstuhl feiert ihre Stadtrechte und erinnert in diesem Zusammenhang an den aus dem Kraichgau stammenden Ritter Franz von Sickingen. Auch Gewandete aus Bretten reisen dafür an.